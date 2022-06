Frankrijk is er maandag opnieuw niet in geslaagd om een overwinning te boeken in de derde editie van de Nations League. De regerend wereldkampioen ging tegen Kroatië met 0-1 onderuit en weet na vier duels al dat het de finaleronde niet gaat bereiken. In dezelfde poule boekte Denemarken een 2-0-overwinning op Oostenrijk.

Titelhouder Frankrijk was de Nations League-campagne met twee remises en twee nederlagen begonnen en ook tegen Kroatië ging het voor eigen publiek in het Stade de France mis. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps startte met Kylian Mbappé en Karim Benzema als spitsenduo, maar kwam niet tot scoren.

Kroatië opende al in de vijfde minuut de score. Luka Modric mocht vanaf 11 meter aanleggen na een overtreding van Ibrahima Konaté. De middenvelder van Real Madrid schoot de penalty via de hand van doelman Mike Maignan tegen de touwen en tekende daarmee voor het enige doelpunt.

Het andere duel in de poule tussen Denemarken en Oostenrijk eindigde in een simpele 2-0-zege voor de thuisploeg in Kopenhagen. Wolfsburg-aanvaller Jonas Wind maakte de openingstreffer en gaf vervolgens de assist bij de tweede treffer, die werd gemaakt door Club Brugge-middenvelder Andreas Skov Olsen.

Naast het feit dat Frankrijk de finaleronde kan vergeten, moet de ploeg van bondscoach Deschamps vrezen voor degradatie naar divisie B. Met in september nog twee duels te spelen, staan 'Les Bleus' met twee punten op de laatste plek. Denemarken staat op de eerste plek, die na zes duels recht geeft op deelname aan de finaleronde.

Stand groep 1 (divisie A) 1. Denemarken 4-9 (+3)

2. Kroatië 4-7 (-1)

3. Oostenrijk 4-4 (-)

4. Frankrijk 4-2 (-2)

Treffer Bero baat Slowakije niet

In divisie B werd er door de schorsing van Rusland slechts één duel afgewerkt. De wedstrijd tussen IJsland en Israël eindigde in Reykjavík onbeslist: 2-2. Bij de bezoekers speelden Feyenoord-doelman Ofir Marciano en Vitesse-verdediger Eli Dasa de hele wedstrijd.

Dasa's ploeggenoot Matús Bero was in divisie C trefzeker voor Slowakije. In het duel met Kazachstan maakte hij bij een 2-0-achterstand de aansluitingstreffer. Bero schoof de bal op aangeven van voormalig Eredivisie-speler Albert Rusnák laag in de rechterhoek.

Verder dan de aansluitingstreffer kwam Slowakije niet, ook na het inbrengen van FC Groningen-aanvaller Tomás Suslov. Kazachstan blijft door de nieuwe zege overtuigend aan de leiding en koerst af op promotie naar divisie B.

Stand groep 3 (divisie C) 1. Kazachstan 4-10 (+4)

2. Slowakije 4-6 (-)

3. Azerbaijan 4-4 (-1)

4. Belarus 4-2 (-3)

