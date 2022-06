Ryan Gravenberch kijkt halsreikend uit naar zijn periode bij Bayern München. De middenvelder maakte maandag zijn overstap van Ajax naar de Bundesliga-club wereldkundig.

"Toen het aanbod van Bayern kwam, hoefde ik er niet lang over na te denken", reageert de twintigjarige Gravenberch op de clubsite van Bayern München, dat zich tot medio 2027 heeft verzekerd van de diensten van de middenvelder.

Bayern betaalt Ajax minimaal 18,5 miljoen euro voor Gravenberch, die nog een jaar vastlag in Amsterdam. De transfersom kan via bonussen nog oplopen tot een totaal van 24 miljoen euro.

"Bayern is een van de grootste clubs ter wereld. Spelers uit alle hoeken van de wereld willen voor deze club spelen. Ik kom naar München om veel prijzen te winnen, iets wat voor Bayern de normaalste zaak van de wereld is. Bij deze club is alles mogelijk, ook het winnen van de Champions League."

Ryan Gravenberch poseert trots met het Bayern-shirt Ryan Gravenberch poseert trots met het Bayern-shirt Foto: Bayern München

'Belangrijk voor de toekomst van Bayern'

"Gravenberch is een jonge, zeer interessante speler die veel Europese topclubs graag hadden willen vastleggen", reageert Bayern-CEO Oliver Kahn verheugd op de komst van Gravenberch, die ruim honderd duels voor Ajax speelde.

"Gravenberch koos voor Bayern omdat hij zich hier op het hoogste niveau kan doorontwikkelen", vervolgt Kahn. "Spelers met de kwaliteiten die hij heeft, zijn heel belangrijk voor de toekomst van Bayern München."

Ook sportief directeur Hasan Salihamidzic is enthousiast: "Gravenberch zal ons team veel bieden. Dat hij voor Bayern heeft gekozen, laat zien dat hij overtuigd is van onze club en de kansen die we bieden. We zijn er zeker van dat we samen veel successen gaan vieren."

Bij Bayern München moet Gravenberch de concurrentiestrijd op het middenveld aangaan met onder anderen Leon Goretzka en Joshua Kimmich. Bovendien wordt hij bij de recordkampioen herenigd met Noussair Mazraoui, die eerder deze zomer ook de overstap van Ajax naar Bayern maakte.