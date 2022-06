AFAS Software verdwijnt na twaalf jaar als hoofdsponsor van het shirt van AZ, zo maakt de club maandag bekend. De nieuwe hoofdsponsor is onlinegokbedrijf Kansino, dat zich tot medio 2026 aan de club uit Alkmaar verbonden heeft.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn reageert op de website van AZ op het aantrekken van de nieuwe hoofdsponsor. "Deze samenwerking legt een solide basis voor de toekomst en geeft AZ de ruimte om weer een stap te zetten in de ambities. Dat Kansino daarnaast ook gedreven is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke doelstellingen van onze club, geeft aan wat zij als bedrijf belangrijk vinden."

Kansino.nl is een merknaam van Play North Limited, een gokbedrijf geregistreerd in Malta. Kansino is de eerste aanbieder van online gokken die als hoofdsponsor aan een Eredivisie-club verbonden is.

Op shirts voor supporters onder de achttien jaar zal de Alkmaar Zaanstreek Foundation als sponsor komen te staan. "Met dit gezamenlijk op te zetten initiatief kunnen we meerdere maatschappelijke doelen ondersteunen. "Welke initiatieven dat zijn, zal op korte termijn worden gepresenteerd", aldus Eenhoorn.

AFAS blijft de komende drie jaar wel naamgever van het stadion van AZ.