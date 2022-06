Louis van Gaal heeft de spelers van Oranje verzocht de komende maanden geregeld op strafschoppen te trainen bij hun club. Bovendien wil hij bij zijn drie WK-doelmannen een penaltykiller hebben, ook met het oog op een eventuele keeperswissel voor de serie.

Oranje trainde dinsdag op strafschoppen en dat was de tweede keer deze interlandperiode. "In 2014 hebben we de halve finale van het WK na penalty's verloren van Argentinië. Dat willen we nu voorkomen", zei Van Gaal maandag op zijn persconferentie na de training op de KNVB Campus in Zeist.

Richting het WK in Qatar maakt Van Gaal met Oranje veel meer werk van strafschoppen dan acht jaar geleden in de aanloop naar het toernooi in Brazilië. "Er zit een hele filosofie achter", vertelde hij. "Maar die ga ik hier niet vertellen, omdat ik andere landen dan wijzer maak. Een penalty is een tactisch spel."

Onderdeel van de voorbereiding op een eventuele serie is dat de spelers bij hun clubs ook trainen op strafschoppen. "Wij hebben de spelers te leen van de clubs. Ze moeten daar elke dag een penalty nemen."

'We doen allerlei testen'

Tegenover de verloren strafschoppenserie in de halve finale van het WK tegen Argentinië staat dat Oranje dat toernooi in de kwartfinales wel beter was vanaf de stip dan Costa Rica. Van Gaal schreef toen geschiedenis door Jasper Cillessen speciaal voor de serie te wisselen voor Tim Krul, die twee van de vier penalty's keerde.

Van Gaal en zijn staf kijken nu opnieuw naar welke keeper de meeste kans maakt een penalty te stoppen en zelfs specifieker dan acht jaar geleden in Brazilië. "We doen allerlei testen. We kijken naar de reactiesnelheid van de keeper en de reikwijdte. En hoe een keeper spelers uit de concentratie kan brengen. Maar nu zeg ik weer te veel. Nogmaals, ik moet andere landen niet wijzer maken."

Overigens behoort Krul momenteel niet tot de Oranjeselectie, omdat hij geblesseerd is afgehaakt. Jasper Cillessen zal dinsdag keepen in de interland in De Kuip tegen Wales en op de bank zitten Mark Flekken en Kjell Scherpen.

