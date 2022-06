Louis van Gaal heeft maandag zijn snoeiharde kritiek op De Kuip van twee dagen geleden nader toegelicht. De bondscoach van Oranje zei zaterdag na de Nations League-wedstrijd tegen Polen dat het in het stadion in Rotterdam allemaal "oude troep" was en dat het Nederlands elftal er wellicht beter niet meer kan spelen.

"Voor de fans hadden mijn uitspraken misschien iets minder gekund", zei Van Gaal maandag op zijn persconferentie daags voor de interland tegen Wales, die ook in De Kuip gespeeld wordt. "Maar fans zien de binnenkant van het stadion niet. En de kleedkamers ook niet. Ik wel."

De uitspraken die Van Gaal zaterdag deed, leidden tot boosheid en kritiek. De bondscoach heeft begrip voor die reactie en voor het sentiment.

"De Kuip is een kolkend stadion, met geweldig publiek en een geweldige grasmat. Maar dat is niet waar ik op doelde. Het gaat om de faciliteiten die het stadion biedt aan de technische en medische staf. De voorwaarden om tot een goede wedstrijd te komen. En die zijn verouderd of gedateerd."

'Er zijn maar drie toiletten'

Evenals zaterdag gaf Van Gaal enkele voorbeelden. "Met de staf erbij zijn we bij Oranje met zo'n vijftig personen en die moeten allemaal een plek hebben in het stadion. Maar in De Kuip kan dat niet. De massagetafel staat in de kleedkamer, de technische staf zit in de gym."

Ook het geringe aantal toiletten voor de staf en de spelers is een doorn in het oog van Van Gaal. "Er zijn er drie voor vijftig personen. En dat voor een belangrijke wedstrijd waarvoor iedereen een beetje zenuwachtig is. Dat is niet goed."

De interland van Oranje tegen Wales zal dinsdag de laatste in De Kuip onder Van Gaal zijn. In september speelt Nederland thuis tegen België in de Johan Cruijff ArenA en daarna wacht het WK in Qatar.

Nations League-programma Oranje 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland 1-2

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen 2-2

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales

22 september in Warschau: Polen-Nederland

25 september in Amsterdam: Nederland-België