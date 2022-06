Op het jaarlijkse congres in Qatar heeft de internationale spelregelcommissie IFAB maandag bepaald dat voetbalteams vanaf volgend seizoen vijf keer per wedstrijd mogen wisselen, in plaats van de gebruikelijke drie keer.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis mocht dat in bepaalde (internationale) competities, waaronder in Nederland, al op tijdelijke basis. De IFAB heeft vijf wissels per wedstrijd nu permanent gemaakt.

De tijdelijke regels werden in mei 2020 ingevoerd om de gezondheid van spelers tijdens de coronacrisis beter te kunnen beschermen. De duur van de regel werd meerdere malen verlengd en is nu door de IFAB definitief in de spelregels opgenomen.

Daarnaast is het aantal reserves dat op het wedstrijdformulier mag worden gezet verhoogd van twaalf naar vijftien. Organiserende bonden mogen wel zelf bepalen of ze deze regel ook in hun eigen competities doorvoeren.

Ook buitenspel en veiligheid arbiters zijn besproken

Verder werden op het congres van de IFAB mogelijke alternatieven voor buitenspel besproken en werd gekeken naar de nieuwste technische hulpmiddelen die de arbitrage tijdens wedstrijden kunnen bijstaan.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino zei na het congres blij te zijn met de bevindingen van de tests voor het zogenoemde semiautomatische systeem om buitenspel waar te nemen. "Wij zijn tot nu toe zeer tevreden en onze experts gaan ernaar kijken voordat we besluiten of het wordt geïntroduceerd tijdens het WK."

Ook werd de veiligheid van en het gebrek aan respect voor scheidsrechters besproken tijdens het congres. Dit wordt als een wereldwijd probleem gezien en deelnemers aan de vergadering in Doha waren het erover eens dat dit moet worden aangepakt. Mogelijk wordt getest met bodycams.

De IFAB verlengt ook een proef met het wisselen van spelers die mogelijk een hersenschudding hebben opgelopen. Zo'n 140 nationale competities doen hieraan mee. Spelers mogen daarbij gewisseld worden zonder dat het ten koste gaat van het aantal toegestane wissels. Er wordt tot augustus volgend jaar onderzoek naar gedaan.