Matthijs de Ligt fungeert dinsdag voor het eerst als aanvoerder van Oranje, zo werd maandag duidelijk op de persconferentie voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd tegen Wales. Jasper Cillessen is fit genoeg om te keepen.

"Matthijs de Ligt is de aanvoerder en start centraal in de defensie", vertelde bondscoach Louis van Gaal op het persmoment in Zeist, waarbij ook De Ligt aanschoof.

De speler van Juventus is onder Van Gaal niet onomstreden en centraal in de driemansdefensie al helemaal niet. "Het is voor het eerst onder deze trainer dat ik daar ga spelen, maar het is geen onbekende positie voor mij", zei De Ligt zelf.

De Ligt is de jongste Oranjecaptain sinds Stefan de Vrij (22 jaar en 3 maanden) in 2014 tegen Ecuador, een duel in de aanloop naar het WK. De Vrij droeg destijds gedurende de laatste elf minuten de band.

35 Van Gaal roept 'Hoera!' tegen jarige journalist

Cillessen is hersteld van kneuzing

Cillessen miste afgelopen zaterdag de Nations League-wedstrijd tegen Polen (2-2), maar is nu hersteld van de kneuzing die hij opliep tijdens een training. Tegen Polen verving Mark Flekken hem.

Van Gaal bevestigde verder dat Vincent Janssen ook zal gaan spelen, iets wat de bondscoach eerder al had aangekondigd. De aanvaller van het Mexicaanse Monterrey keert daarmee na vijf jaar terug in Oranje.

Aan de eerste drie Nations League-wedstrijden hield Nederland zeven punten over, waarmee het de dans leidt in zijn groep. België en Polen volgen op drie punten achterstand en Wales pakte tot dusver één punt.

Nederland-Wales wordt gespeeld in De Kuip en begint dinsdag om 20.45 uur. Scheidsrechter van dienst is de Roemeen Horatiu Fesnic.