Het Nederlands elftal is maandag met een fitte selectie begonnen aan de laatste training voor het thuisduel van dinsdag met Wales in de Nations League. Bondscoach Louis van Gaal verscheen met 25 internationals op het trainingsveld in Zeist.

Jasper Cillessen en Vincent Janssen waren ook van de partij. Cillessen miste zaterdag het duel met Polen. De keeper raakte licht geblesseerd op de training toen hij tegen een doelpaal botste.

Janssen kreeg de afgelopen drie interlands nog geen speeltijd. De 27-jarige spits van het Mexicaanse CF Monterrey trouwde vorige week in de Verenigde Staten en sloot daarom pas later aan bij Oranje.

Tegen Wales mag Janssen zich laten zien aan Van Gaal. Hij kwam op 10 oktober 2017 tijdens een duel met Zweden voor het laatst in actie voor Oranje. De teller staat op zeventien interlands.

Bruno Martins Indi zal dinsdag ook op speeltijd hopen. De verdediger van AZ kreeg de afgelopen anderhalve week geen minuten tegen België en Polen. Hij mocht tegen Wales na 84 minuten invallen.

Staat Matthijs de Ligt in de basis tegen Wales? Staat Matthijs de Ligt in de basis tegen Wales? Foto: ANP

De Ligt speelt waarschijnlijk ook tegen Wales

Matthijs de Ligt verschijnt waarschijnlijk ook aan de aftrap in De Kuip. De verdediger viel in de slotfase van het gewonnen uitduel met Wales (1-2) uit met liesklachten. Vervolgens kreeg hij rust tegen Polen (2-2). Van Gaal zei na dat duel dat Jurriën Timber behoefte heeft aan vakantie na een lang seizoen.

Oranje is halverwege de Nations League met zeven punten koploper van groep 4 van divisie A. België en Polen volgen met vier punten. Wales heeft vooralsnog slechts één punt.

Bondscoach Van Gaal geeft maandag om 14.00 uur een persconferentie in Zeist. De Ligt schuift dan ook aan.