De Oranjevrouwen verdedigen in juli de Europese titel op het EK vrouwenvoetbal in Engeland. Nederland is ingedeeld in een poule met Zweden, Zwitserland en Portugal. Bekijk hier de weg van de ploeg van bondscoach Mark Parsons naar de mogelijke finale (de aanvangstijden zijn de Nederlandse tijden).

Groepsfase

Groep A 1. Engeland

2. Oostenrijk

3. Noorwegen

4. Noord-Ierland

6 juli

21.00 uur: Engeland-Oostenrijk

7 juli

21.00 uur: Noorwegen-Noord-Ierland

11 juli

18.00 uur: Oostenrijk-Noord-Ierland

21.00 uur: Engeland-Noorwegen

15 juli

21.00 uur: Noord-Ierland-Engeland

21.00 uur: Oostenrijk-Noorwegen

Sarina Wiegman, voormalig bondscoach van de Oranjevrouwen, jaagt met Engeland op succes in eigen land. Sarina Wiegman, voormalig bondscoach van de Oranjevrouwen, jaagt met Engeland op succes in eigen land. Foto: Getty Images

Groep B 1. Duitsland

2. Denemarken

3. Spanje

4. Finland

8 juli

18.00 uur: Spanje-Finland

21.00 uur: Duitsland-Denemarken

12 juli

18.00 uur: Denemarken-Finland

21.00 uur: Duitsland-Spanje

16 juli

21.00 uur: Finland-Duitsland

21.00 uur: Denemarken-Spanje

Duitsland is met acht Europese titels recordhouder op het EK. Duitsland is met acht Europese titels recordhouder op het EK. Foto: Getty Images

Groep C 1. Nederland

2. Zweden

3. Zwitserland

4. Portugal

9 juli

18.00 uur: Portugal-Zwitserland

21.00 uur: Nederland-Zweden

13 juli

18.00 uur: Zweden-Zwitserland

21.00 uur: Nederland-Portugal

17 juli

18.00 uur: Zwitserland-Nederland

18.00 uur: Zweden-Portugal

De Oranjevrouwen zijn titelverdediger op het EK. De Oranjevrouwen zijn titelverdediger op het EK. Foto: Getty Images

Groep D 1. Frankrijk

2. Italië

3. België

4. IJsland

10 juli

18.00 uur: België-IJsland

21.00 uur: Frankrijk-Italië

14 juli

18.00 uur: Italië-IJsland

21.00 uur: Frankrijk-België

18 juli

21.00 uur: IJsland-Frankrijk

21.00 uur: Italië-België

Frankrijk geldt als een van de grote kanshebbers voor de Europese titel. Frankrijk geldt als een van de grote kanshebbers voor de Europese titel. Foto: Getty Images

Kwartfinales

20 juli

21.00 uur: Winnaar groep A-nummer twee groep B (wedstrijd 25)

21 juli

21.00 uur: Winnaar groep B-nummer twee groep A (wedstrijd 26)

22 juli

21.00 uur: Winnaar groep C-nummer twee groep D (wedstrijd 27)

23 juli

21.00 uur: Winnaar groep D-nummer twee groep C (wedstrijd 28)

Halve finales

26 juli

21.00 uur: Winnaar wedstrijd 27-winnaar wedstrijd 25 (wedstrijd 29)

27 juli

21.00 uur: Winnaar wedstrijd 28-winnaar wedstrijd 26 (wedstrijd 30)

Finale

31 juli

18.00 uur: Winnaar wedstrijd 29-winnaar wedstrijd 30

De mogelijke weg van het Nederlands elftal naar de finale is vetgedrukt.