Erling Haaland is maandag gepresenteerd bij Manchester City. De spits, wiens komst ruim een maand geleden al door de club werd aangekondigd, is er trots op dat hij zijn handtekening onder een vijfjarig contract heeft mogen zetten.

"Dit is een dag waarop mijn familie en ik erg trots zijn. Ik heb altijd naar City gekeken en deed dat ook de laatste jaren met plezier. Ik bewonder hun speelstijl. Ze creëren veel kansen, wat perfect is voor een speler als ik", zegt Haaland op de site van zijn nieuwe club.

"In deze ploeg zitten heel veel spelers van wereldklasse en Josep Guardiola is een van de beste managers ooit. Ik denk dat ik op de juiste plek ben om mijn ambities waar te maken. Ik wil goals maken, prijzen pakken en me ontwikkelen als voetballer."

De 21-jarige Haaland had nog een contract voor twee seizoenen bij Borussia Dortmund, waar hij grote indruk maakte. In zijn verbintenis was een afkoopsom van 75 miljoen euro opgenomen, die City vorige maand voldeed.

Haaland speelde sinds de winterstop van het seizoen 2019/2020 voor Dortmund, waarvoor hij in totaal 86 keer scoorde in 89 wedstrijden. Afgelopen seizoen stond de teller na 30 duels op 29 doelpunten.

Erling Haaland tekent in het bijzijn van Txiki Begiristain zijn contract. Erling Haaland tekent in het bijzijn van Txiki Begiristain zijn contract. Foto: Manchester City

'Erling heeft alles wat we in een spits zoeken'

Met Haaland heeft City de gewenste topspits binnen. De club probeerde vorig jaar Harry Kane over te nemen van Tottenham Hotspur, maar dat mislukte. City-directeur Txiki Begiristain is blij dat hij nu wél beet heeft.

"Erling is een enorm talent en is in de laatste jaren een van de beste spitsen van Europa. Zijn cijfers zijn ongekend en vooral zijn prestaties in de Champions League laten zien dat hij op het hoogste niveau mee kan", aldus de Spanjaard.

"Hij heeft alles wat we in een spits zoeken en we weten zeker dat hij gaat aarden in onze ploeg en ons systeem. Hij ontwikkelt zich razendsnel en is nog maar 21 jaar. Zijn beste jaren moeten nog komen en we weten zeker dat hij onder 'Pep' alleen maar beter wordt."

Haaland treedt met de transfer naar City in de voetsporen van zijn vader. Alfie Haaland kwam tussen 2000 en 2003 voor 'The Citizens' uit.