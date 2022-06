Het Nederlands elftal kan het seizoen voor het eerst in elf jaar ongeslagen afsluiten. Als de ploeg van bondscoach Louis van Gaal dinsdagavond de Nations League-wedstrijd in De Kuip tegen Wales niet verliest, dan treedt het in de voetsporen van het Oranje van het seizoen 2010/2011.

In de jaargang 2010/2011 speelde Oranje onder bondscoach Bert van Marwijk elf wedstrijden, met acht zeges en drie gelijke spelen als resultaat. Dit seizoen staat de teller op twaalf interlands (acht overwinningen en vier gelijke spelen) en daar komt er dus nog een bij.

Het lukte Oranje deze eeuw nog drie keer om een seizoen lang ongeslagen te blijven. Het gaat om de seizoenen 2002/2003 onder Dick Advocaat (zeven zeges en twee gelijke spelen), 2004/2005 onder Marco van Basten (acht zeges en drie gelijke spelen) en 2006/2007, wederom onder Van Basten (acht zeges en drie gelijke spelen). Overigens verloor Oranje ook niet in het seizoen 2019/2020, maar in die jaargang speelde de ploeg door de coronapandemie in november al de laatste interland.

De laatste nederlaag van Oranje was onder Frank de Boer in de achtste finales van het EK tegen Tsjechië (2-0). De reeks van inmiddels twaalf ongeslagen wedstrijden daarna is de langste reeks sinds de periode september 2012 tot begin 2014, toen Nederland onder leiding van Van Gaal zeventien wedstrijden op rij niet verloor.

Oranje won altijd van Wales

Verdeeld over de laatste twee periodes van Van Gaal als bondscoach verloor Oranje zelfs maar één van de laatste veertig interlands. Daarbij moet worden aangetekend dat de na strafschoppen verloren halve finale op het WK 2014 tegen Argentinië (0-0) wordt gerekend als gelijkspel. De laatste nederlaag van Van Gaal met Oranje was in maart 2014 in een oefenwedstrijd tegen Frankrijk (2-0).

Daar komt bij dat Oranje traditiegetrouw uitstekend presteert tegen Wales. De negen voorgaande confrontaties werden allemaal gewonnen en daarmee is Wales samen met Cyprus het land waartegen Nederland het vaakst speelde zonder ook maar één keer te verliezen of gelijk te spelen.

Nederland-Wales begint dinsdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Horatiu Fesnic.