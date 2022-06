Liverpool kan vanaf komend seizoen beschikken over Darwin Núñez. De Uruguayaanse spits komt voor een transfersom van 75 miljoen euro over van Benfica, zo heeft de Portugese topclub bevestigd.

Door bonussen kan het bedrag voor de 22-jarige Núñez, die in Lissabon nog een contract voor drie seizoenen had, oplopen tot 100 miljoen euro. Hij tekent een zesjarige verbintenis op Anfield.

Núñez speelde sinds september 2020 voor Benfica. De Portugezen namen hem voor 24 miljoen over van het Spaanse UD Almería, dat hem een jaar eerder voor 13 miljoen euro had weggeplukt bij Peñarol uit Uruguay.

Vooral afgelopen seizoen maakte Núñez indruk bij Benfica. De spits kwam in alle competities tot 34 doelpunten in 41 wedstrijden. Met een treffer in de Johan Cruijff ArenA was hij verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de achtste finales van de Champions League.

Een ronde later speelde Benfica tegen Liverpool. Ondanks twee doelpunten van Núñez, die inmiddels elf interlands voor Uruguay achter zijn naam heeft staan, werd naast een plek in de halve eindstrijd gegrepen.

Núñez is de tweede zomeraanwinst voor Liverpool. De club van Oranjeaanvoerder Virgil van Dijk versterkte zich eerder met Núñez' landgenoot Fábio Carvalho, een talentvolle spelmaker die voor een kleine 6 miljoen euro overkomt van Fulham. Daartegenover staat het mogelijke vertrek van Sadio Mané naar Bayern München.