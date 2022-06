Portugal is zondag de koppositie in groep 2 van divisie A van de Nations League kwijtgeraakt aan Spanje. Zonder Cristiano Ronaldo, die door bondscoach Fernando Santos op vakantie werd gestuurd, verloren de Portugezen met 1-0 van Zwitserland. Spanje profiteerde door met 2-0 van Tsjechië te winnen.

Spanje komt door de overwinning na vier wedstrijden op acht punten, één meer dan Portugal. Zwitserland was nog puntloos, maar komt nu in de buurt van Tsjechië (vier punten) en mag blijven hopen op handhaving.

Het enige doelpunt in het Stade de Genève, waar ook opvallend veel Portugese fans zaten, viel al in de eerste minuut. Spits Haris Seferovic kopte na 55 seconden raak in de verre hoek en zette Zwitserland zo verrassend op voorsprong.

Portugal beet pas in de tweede helft stevig van zich af en was dicht bij de gelijkmaker. De Zwitserse doelman Jonas Omlin ontpopte zich met een aantal fraaie reddingen echter tot de held van de thuisploeg.

Ronaldo scoorde vorige week nog twee keer in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Zwitserland. Hij reisde echter niet mee naar Genève omdat de bondscoach besloot de 37-jarige aanvaller net als João Moutinho en Raphaël Guerreiro rust te geven.

Groep 2 divisie A Nations League: 1. Spanje 4-8 (+3)

2. Portugal 4-7 (+5)

3. Tsjechië 4-4 (-3)

4. Zwitserland 4-3 (-5)

Twente-speler Sadílek valt geblesseerd uit bij Tsjechië

Spanje greep de eerste plaats in de poule door Tsjechië in Málaga met 2-0 te verslaan. In de eerste helft domineerden de bezoekers, maar tegen de verhouding in opende Carlos Soler in de 24e minuut na een mooie pass van Marco Asensio de score.

Een kwartier voor tijd zorgde Pablo Sarabia voor de beslissing. Na een vloeiende Spaanse aanval tikte de aanvallende middenvelder binnen bij de tweede paal, mede dankzij voorbereidend werk van Barcelona-speler Gavi, die na een uur was ingevallen.

Bij Tsjechië stonden Twente-spelers Michal Sadílek en Václav Cerný in de basis. Die eerste viel al na een half uur uit met een blessure aan zijn been. Cerný werd na een kwartier in de tweede helft gewisseld.