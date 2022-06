Ajacied Dusan Tadic heeft zijn seizoen zondag afgesloten met een zeer fraaie assist voor Servië, dat in divisie B van de Nations League desondanks punten verspeelde tegen Slovenië (2-2). Bulgarije speelde doelpuntloos gelijk tegen Georgië, twee dagen na een ongeluk waarbij twee spelersbussen op elkaar botsten.

Bij Slovenië-Servië zorgde Tadic in de 35e minuut voor het hoogtepunt van de wedstrijd. De aanvoerder van de bezoekers omspeelde Adam Gnezda Cerin met een schitterende voetbeweging en gaf een prima voorzet op spits Aleksandar Mitrovic, die raak kopte.

Dat betekende de 0-2 in Ljubljana, waar PAOK-middenvelder Andrija Zivkovic al na acht minuten voor de openingstreffer had gezorgd.

WK-ganger Servië leek zo op weg naar de derde zege in vier Nations League-duels, maar in de tweede helft draaide Slovenië het duel binnen vijf minuten om. Gnezda Cerin maakte in de 48e minuut de 1-2 en vlak daarna werd het 2-2 via Benjamin Sesko.

Tadic eindigde zijn 57e duel van het seizoen daardoor met een gelijkspel. De 88-voudig international gaf vorige week in het thuisduel met Slovenië (4-1-zege) twee assists, hoewel hij toen pas aan het begin van de tweede helft in het veld kwam. De Ajacied sluit het interlandseizoen af met twee goals en vijf assist in twaalf wedstrijden.

Bij Noorwegen-Zweden, de andere wedstrijd in groep 4 van divisie B, eiste Erling Haaland weer eens de hoofdrol voor zich op. Mede dankzij twee goals van de nieuwe spits van Manchester City wonnen de Noren met 3-2. De 21-jarige Haaland staat nu op 20 goals in 21 interlands.

Groep B4 1. Noorwegen: 4-10 (+3)

2. Servië: 4-7 (+3)

3. Zweden: 4-3 (-1)

4. Slovenië: 4-2 (-5)

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de mooie actie van Dusan Tadic bij de 0-2 te bekijken.

Bulgarije kan niet winnen voor middenvelder Nedelev

In divisie C wisten Georgië en Bulgarije niet te scoren na een heftige 48 uur in Tbilisi. De twee Bulgaarse spelersbussen kwamen vrijdagavond op weg van het vliegveld naar het hotel in de Georgische hoofdstad hard met elkaar in botsing in een tunnel.

Aanvallende middenvelder Todor Nedelev werd met een schedelbreuk en een stuk gebroken glas in zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht, waar hij twee spoedoperaties onderging. De 29-jarige speler van Botev Plovdiv is buiten levensgevaar.

Ondanks het incident werd de Nations League-wedstrijd tegen Georgië niet geannuleerd, op uitdrukkelijk verzoek van de Bulgaarse stafleden en spelers, die "voor Todor en de eer van Bulgarije" wilden spelen.

Winnen lukte Bulgarije niet, maar de ploeg deed het wel een stuk beter dan vorige week, toen koploper Georgië met 2-5 won in Razgrad.

Er was vrijdag flinke schade aan de spelersbussen. Er was vrijdag flinke schade aan de spelersbussen. Foto: Bulgaarse voetbalbond

