Bulgarije heeft twee dagen na het ongeluk waarbij twee spelersbussen van de ploeg op elkaar botsten doelpuntloos gelijkgespeeld tegen Georgië in divisie C van de Nations League. Noorwegen rekende zondag met dank aan Erling Haaland af met Zweden: 3-2.

De twee spelersbussen van Bulgarije kwamen vrijdagavond op weg van het vliegveld naar het hotel in Tbilisi, waar het Nations League-duel werd gespeeld, hard met elkaar in botsing in een tunnel.

Aanvallende middenvelder Todor Nedelev werd met een schedelbreuk en een stuk gebroken glas in zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht, waar hij twee spoedoperaties onderging. Hij is buiten levensgevaar.

Ondanks het incident werd de Nations League-wedstrijd tegen Georgië niet geannuleerd, op uitdrukkelijk verzoek van de Bulgaarse stafleden en spelers, die "voor Todor en de eer van Bulgarije" wilden spelen.

De wedstrijd eindigde in 0-0, waarmee Bulgarije het een stuk beter deed dan vorige week, toen Georgië met 2-5 won in Razgrad.

Er was vrijdag flinke schade aan de spelersbussen. Er was vrijdag flinke schade aan de spelersbussen. Foto: Bulgaarse voetbalbond

Haaland weer op dreef

In divisie B eiste Haaland de aandacht op bij het duel tussen Noorwegen en Zweden. Mede dankzij twee goals van de aanvaller, die komende zomer Borussia Dortmund verruilt voor Manchester City, werd het 3-2 voor de thuisploeg.

De 21-jarige Haaland brak al na tien minuten de ban door goed voor zijn man te komen en raak te koppen. Negen minuten na de hervatting vergrootte de aanvaller de marge door een strafschop te benutten, wat zijn twintigste goal in 21 interlands betekende.

Na ruim een uur deed Emil Forsberg iets terug, maar de gelijkmaker zat er niet in voor Zweden. Sterker nog: via Alexander Sørloth werd het zelfs 3-1. De oud-aanvaller van FC Groningen werd in stelling gebracht door Haaland. Diep in blessuretijd legde Viktor Einar Gyökeres de eindstand vast: 3-2.

Noorwegen staat er met tien punten uit vier wedstrijden uitstekend voor in de groep. Servië komt later op de avond in actie in en tegen Slovenië en kan de achterstand met een zege terugbrengen tot één punt.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de 1-0 van Erling Haaland.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Nations League