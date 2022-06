Andrea Pirlo vervolgt zijn trainersloopbaan in Turkije. De 116-voudig Italiaans international is een contract overeengekomen met Fatih Karagümrük, de nummer acht van het afgelopen seizoen.

De 43-jarige Pirlo fungeerde eerder alleen in het seizoen 2020/2021 als hoofdtrainer, destijds bij Juventus. Een doorslaand succes werd dat huwelijk niet: 'De Oude Dame' veroverde dat seizoen voor het eerst sinds 2012 niet de titel in de Serie A en strandde in de Champions League al in de achtste finales tegen Olympique Lyonnais. Na dat seizoen moest Pirlo plaatsmaken voor Massimiliano Allegri.

Bij Fatih Karagümrük speelde vorig seizoen Derrick Luckassen, die werd gehuurd van PSV. Bekende namen in de selectie van de Turkse club zijn Fabio Borini en Lucas Biglia, die in 2014 namens Argentinië aantrad in verloren WK-finale tegen Duitsland.

Pirlo, die een contract tot medio 2023 heeft getekend, zal dinsdag worden gepresenteerd door Fatih Karagümrük.