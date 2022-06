De transfer van Ryan Gravenberch naar Bayern München is rond. Bayern-directeur Hasan Salihamidzic heeft bevestigd dat de middenvelder overkomt van Ajax, al geeft hij geen details prijs.

"Hij heeft getekend, de deal is rond. We zijn erg blij dat hij nu een speler van ons is. Hij is een van de grootste talenten van Europa. Iedereen zat achter hem aan", aldus Salihamidzic tegen Bild.

De overgang van de twintigjarige Gravenberch is geen verrassing. De tienvoudig international van Oranje, die zijn tot medio 2023 lopende Ajax-contract niet wilde verlengen, werd al maanden nadrukkelijk in verband gebracht met 'Der Rekordmeister'.

Eind vorige maand meldden De Telegraaf en VI al dat Ajax en Bayern voor een bedrag van 24,5 miljoen euro (inclusief bonussen) een akkoord hadden bereikt. Gravenberch zal een meerjarig contract tekenen in München.

Gravenberch debuteerde in september 2018 op zestienjarige leeftijd voor Ajax en is de jongste debutant ooit bij de Amsterdammers. Hij kwam tot 103 officiële wedstrijden, twaalf goals en dertien assists en vierde drie landstitels.

Ryan Gravenberch speelde op 30 april zijn laatste wedstrijd voor Ajax. Ryan Gravenberch speelde op 30 april zijn laatste wedstrijd voor Ajax. Foto: Pro Shots

Mazraoui stapte ook al over naar Bayern

De middenvelder volgt Noussair Mazraoui van Ajax naar Bayern. De rechtsback werd vorige maand gepresenteerd. Aan hem houdt Ajax niets over; Mazraoui had een aflopend contract en stapt dus transfervrij over.

Het aantal vertrokken Ajacieden is inmiddels zes. Keepers André Onana en Przemyslaw Tyton, middenvelder Zakaria Labyad en spits Danilo Pereira spelen in het nieuwe seizoen eveneens niet meer in de Johan Cruijff ArenA.

Gravenberch en Mazraoui zijn de eerste twee zomeraanwinsten van Bayern, dat afscheid nam van verdediger Niklas Süle en middenvelder Corentin Tolisso. Zeer waarschijnlijk vertrekt ook topspits Robert Lewandowski uit München.