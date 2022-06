Justin Bijlow en Tim Krul waren al geblesseerd en tegen Polen moest ook Jasper Cillessen door fysieke problemen toekijken. Mede door al die blessures is nog lang niet duidelijk wie eind dit jaar eerste doelman van Oranje zal zijn op het WK in Qatar, laat staan welke drie keepers tot de WK-selectie zullen behoren.

"Ik heb het vorig jaar op mijn eerste persconferentie al gezegd en wat ik zeg komt steeds weer uit: we hebben een probleem met de keepers", vertelde van Gaal zaterdag in De Kuip na het 2-2-gelijkspel in de Nations League tegen Polen.

Sinds die eerste persconferentie riep Van Gaal zes verschillende keepers op: Bijlow, Krul, Joël Drommel en op dit moment zitten Cillessen, Mark Flekken en de van Jong Oranje overgehevelde Kjell Scherpen bij de selectie. En dan laat Van Gaal tijdens persmomenten ook nog geregeld de naam van Remko Pasveer vallen.

"Die heeft een goed seizoen gedraaid", zei hij zaterdag over de 38-jarige keeper van Ajax. "Maar ja, ook die raakte geblesseerd en is daardoor uit beeld geraakt."

Speelminuten keepers in derde periode Van Gaal Justin Bijlow - 540 minuten

Mark Flekken - 360 minuten

Jasper Cillessen - 180 minuten

Tim Krul, Joël Drommel en Kjell Scherpen - meermaals bij wedstrijdselectie, maar nooit speeltijd

Remko Pasveer (rechts) behoorde één keer tot de voorselectie van Louis van Gaal. Maarten Stekelenburg (links) stelt zich niet meer beschikbaar. Remko Pasveer (rechts) behoorde één keer tot de voorselectie van Louis van Gaal. Maarten Stekelenburg (links) stelt zich niet meer beschikbaar. Foto: Pro Shots

'Fantastisch dat Flekken zo zelfkritisch is'

Waar Bijlow in de eerste interlands eerste keeper was onder Van Gaal, leek Cillessen nu zijn kans te grijpen. Maar de blessuregevoeligheid - en in mindere mate het feit dat hij bij Valencia niet verzekerd is van een basisplaats - blijft een punt van zorg voor Van Gaal. Zeker nu de 33-jarige Cillessen voor de interland tegen Polen weer geblesseerd afhaakte. "Cillessen is veel geblesseerd en dat is niet prettig. Je moet op spelers kunnen rekenen en dan moeten ze ook bijna altijd fit zijn", zei de bondscoach.

Door de blessure van Cillessen keepte Flekken tegen Polen, maar die ging bij de eerste Poolse goal niet vrijuit. "Je moet het bij Oranje iedere training en iedere wedstrijd laten zien", zei Flekken na de wedstrijd over de concurrentiestrijd tegen de NOS. "En deze wedstrijd dus ook. Die 0-1 had ik moeten hebben."

Ook Van Gaal vond dat Flekken de 0-1 kon voorkomen. "Maar het is vooral fantastisch dat Flekken zo zelfkritisch is dat hij dat zelf zegt. Dat heb ik zelden tot nooit meegemaakt van spelers. Ik heb niks tegen Flekken gezegd in de rust, het is te makkelijk om fouten te benoemen. Ik denk in oplossingen."

Mark Flekken vindt dat hij de 0-1 van de Pool Matthew Cash had moeten voorkomen. Mark Flekken vindt dat hij de 0-1 van de Pool Matthew Cash had moeten voorkomen. Foto: Getty Images

'De strijd ligt nog open'

De kracht van Flekken is onder meer zijn meevoetballende kwaliteit, die volgens Van Gaal van grote waarde kan zijn in zijn 3-4-3-systeem. Maar het gegeven dat Flekken - na zware blessures in een verder verleden - al een heel seizoen fit is, lijkt voor de SC Freiburg-doelman ook een voordeel ten opzichte van de concurrenten.

"Die strijd ligt nog open", benadrukte Van Gaal zaterdag. "Bijlow zal komend seizoen weer moeten laten zien dat hij een kandidaat is. Datzelfde geldt voor Krul, Flekken en voor Cillessen."

Met ook Pasveer lijken daarmee nu vijf keepers kans te maken op de drie plekken in de WK-selectie, ook omdat Drommel na een slecht seizoen bij PSV buiten beeld is en Scherpen deze interlandperiode niet meer is dan een noodoplossing. Van Gaal: "En dan is het niet zo dat we alleen naar deze keepers kijken. We kijken ook verder, dat doen we altijd."

Er wachten Oranje nog drie Nations League-wedstrijden tot Van Gaal de WK-selectie bekend moet maken. Dinsdag is Wales de tegenstander in De Kuip en dan zal Cillessen keepen, mist die weer fit is.