Kevin De Bruyne speelt dinsdag niet mee met België in de vierde Nations League-wedstrijd tegen Polen. Bondscoach Roberto Martínez stuurt de spelmaker tegen zijn zin al op vakantie. Ook Yannick Carrasco en Thomas Meunier zijn er niet bij in het duel in Warschau.

"De Bruyne heeft genoeg gegeven en Carrasco ook", zei Martínez zaterdag na het 1-1-gelijkspel tegen Wales. "Meunier heeft twee wedstrijden achter elkaar gespeeld na een blessureperiode van drie maanden. We willen geen risico's nemen en al zeker niet forceren."

De Bruyne was vooraf nog kritisch over de interlandperiode na een lang en intensief seizoen met zijn club Manchester City, maar hij gaf na het duel tegen Wales aan dat hij graag bij de selectie was gebleven om tegen Polen mee te doen.

"Ik heb drie wedstrijden bijna negentig minuten gespeeld. Fysiek ben ik in orde en ik zou graag de laatste wedstrijd tegen Polen hebben gespeeld, maar het is de beslissing van de coach", zei De Bruyne, die tegen Wales aanvoerder was van de 'Rode Duivels'.

België staat na de eerste drie Nations League-wedstrijden in groep 4 op vier punten. Er werd begonnen met een 1-4-nederlaag tegen het Nederlands elftal, waarna een 6-1-overwinning op Polen en het gelijkspel in Wales volgden.

Nederland gaat met zeven punten aan de leiding. Er zijn nog drie speelrondes te gaan. De vier groepswinnaars van divisie A plaatsen zich voor de finaleronde.

