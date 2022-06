FC Groningen heeft zich zondag versterkt met Michael Verrips. De 25-jarige keeper komt over van Fortuna Sittard en wordt gehuurd met een optie tot koop. FC Emmen legde met Maikel Kieftenbeld zijn eerste versterking vast.

Verrips speelde het afgelopen half jaar voor Fortuna. Eerder kwam de in Velp geboren doelman uit voor Sparta Rotterdam, MVV Maastricht, KV Mechelen en FC Emmen. De meeste wedstrijden speelde hij voor MVV.

Bij FC Groningen moet Verrips de concurrentiestrijd aangaan met onder anderen Peter Leeuwenburgh, die afgelopen seizoen de eerste keus was onder trainer Danny Buijs. Buijs wordt deze zomer opgevolgd door Frank Wormuth.

"Michael is groot en heeft een goede uitstraling. Hij is wel echt een 'mannetje', denk ik. We waren en zijn ook wel op zoek naar dit soort type spelers", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

"Wij hebben heel veel jonge, zeer talentvolle spelers, maar het ontbreekt ons soms ook wel wat aan body en ervaring. Michael is een persoonlijkheid en dat kunnen wij binnen onze huidige selectie goed gebruiken."

Verrips is al de vierde aanwinst voor FC Groningen. Eerder werden verdediger Nordin Musampa en middenvelders Joey Pelupessy en Ragnar Oratmangoen vastgelegd door de nummer twaalf van afgelopen Eredivisie-seizoen.

Ook FC Emmen doet zaken

FC Emmen versterkte zich met Kieftenbeld, die de eerste aanwinst is van de promovendus. De 31-jarige middenvelder is een contract tot medio 2024 overeengekomen met zijn nieuwe werkgever, inclusief een optie om de samenwerking met een jaar te verlengen.

Kieftenbeld maakte in 2008 namens Go Ahead Eagles zijn debuut in het betaald voetbal, waarna hij in 2010 verkaste naar FC Groningen, de club die hij tot halverwege 2015 trouw bleef. De afgelopen zeven jaar was de voormalige Jong Oranje-speler actief in Engeland: voor Birmingham City (2015-2021) en Millwall (2021 tot en met afgelopen seizoen). Bij die laatste club liep zijn contract af.

FC Emmen promoveerde vorig seizoen na een matige start als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie naar het hoogste niveau.