Suriname heeft in de nacht van zaterdag op zondag een nieuwe nederlaag geleden in de Concacaf Nations League. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo ging op bezoek bij Mexico met 3-0 ten onder.

Halverwege was het al 2-0. Israel Reyes zette de Mexicanen in de derde minuut op voorsprong, waarna Henry Martín de score verdubbelde uit een strafschop. Diep in de extra tijd bepaalde Erick Sánchez de eindstand.

Bij Mexico ontbraken veel spelers, onder wie Ajacied Edson Álvarez en PSV'er Érick Gutiérrez. Suriname trad aan met oud-Eredivisie-spelers Warner Hahn, Kelvin Leerdam, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Calvin Mac-Intosch, Ryan Donk, Dion Malone, Diego Biseswar en Yanic Wildschut.

Het is voor de Surinamers de tweede nederlaag in groep A van de Nations League voor landen uit Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. Woensdag werd met 3-1 verloren van Jamaica, dat drie dagen eerder nog op een 1-1-gelijkspel was gehouden.

Voor Mexico was het de eerste wedstrijd in de poule. De ploeg van de Argentijnse bondscoach Gerardo Martino staat in de nacht van dinsdag op woensdag tegenover Jamaica, dat leidt met vier punten.

De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de finaleronde én zijn zeker van deelname aan de Gold Cup. De nummers drie degraderen naar divisie B. De volgende Nations League-wedstrijd van Suriname is pas in maart volgend jaar, wanneer een uitduel met Mexico wacht.