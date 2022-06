Louis van Gaal is geen liefhebber van interlands met Oranje in De Kuip. In de ogen van de bondscoach heeft het Rotterdamse stadion, waar zijn ploeg zaterdag met 2-2 gelijkspeelde tegen Polen in de Nations League, niet de faciliteiten die nodig zijn voor de interlands van het Nederlands elftal.

"Er is maar één stadion in Nederland dat de faciliteiten heeft voor Oranje en dat is de ArenA. En daar miszeg ik niets mee. Het is gewoon zo", zei Van Gaal zaterdag na het gelijkspel tegen Polen op zijn persconferentie in De Kuip.

"Het is hier allemaal oude troep", vervolgde Van Gaal. Hij noemde de ruimte voor de technische staf van Oranje en de kleedkamer als voorbeelden waarin de in 1937 geopende Kuip tekortschiet.

"De ruimte voor de technische staf is een gym, waarin ze een tafel en een koffiepot hebben neergezet. En als ik in de rust mijn tactische praatje houd in de kleedkamer, sta ik met mijn rug naar tien of twaalf spelers. Dat kan gewoon niet. En dat is in de ArenA allemaal anders."

'Misschien moeten we hier maar niet meer komen'

Van Gaal is alleen positief over het veld van De Kuip. "Ze hebben hier het beste veld van Nederland. PSV heeft ook een heel goed veld, maar bij Ajax is het minder. Het vele balverlies tegen Polen lag niet aan het veld."

Overigens was er een periode dat de KNVB ervoor koos om Oranje bijna niet in De Kuip te laten spelen. Zo was er in 2013 en 2015 geen enkele interland in Rotterdam. Maar de laatste jaren speelt Nederland weer geregeld in De Kuip, die in 1994 voor het laatste grondig gerenoveerd werd.

Doordat de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord voorlopig van de baan is, zal de situatie niet snel veranderen. En dat vindt Van Gaal jammer. "Feyenoord mag geen nieuw stadion bouwen en dus moeten we hier misschien maar niet meer komen. Ik heb een voorkeur voor de ArenA."

Dinsdag speelt Oranje opnieuw in De Kuip. De ploeg van Van Gaal neemt het dan op tegen Wales in de laatste interland van dit seizoen.