Louis van Gaal is te spreken over de manier waarop Oranje zich zaterdag in de Nations League-wedstrijd tegen Polen terug wist te knokken van een 0-2-achterstand (2-2), maar vindt dat sommige internationals niet hun beste wedstrijd speelden.

Van Gaal wees daarbij onder meer naar Jurriën Timber. De verdediger van Ajax werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald en vervangen door Jordan Teze.

"Hij ging vaak dribbelen terwijl hij de bal had moeten spelen", zei de bondscoach bij de NOS. "Daar ben ik zeker niet tevreden over. Ik vermoed ook dat hij op zijn laatste benen loopt."

Ook Memphis liet volgens Van Gaal nogal wat steken vallen. De spits liet zich in de slotfase te vaak uitzakken en miste bovendien in blessuretijd een penalty die Oranje nog de overwinning had kunnen opleveren.

"Hij moet in de spits blijven en niet op 'tien' gaan spelen. Het was ook geen opdracht om dat te gaan doen, dus ik heb ingegrepen. En hij heeft ook nog een penalty gemist, anders hadden we gewonnen. Het was niet zijn beste wedstrijd, laat dat duidelijk zijn."

Louis van Gaal vond dat niet alle spelers van Oranje hun niveau haalden. Louis van Gaal vond dat niet alle spelers van Oranje hun niveau haalden. Foto: Pro Shots

'Flekken kan openingsgoal voorkomen'

Het Nederlands elftal kwam in De Kuip na achttien minuten op achterstand via een diagonaal schot van Matthew Cash. Een treffer die volgens Van Gaal te voorkomen was geweest.

"Hij kan die bal hebben als hij zich anders opstelt. Maar ik hoorde dat hij dat ook zelf heeft aangegeven. Het is goed als een speler dat eerlijk aangeeft."

Nadat Polen vroeg in de tweede helft ook op 0-2 kwam, zette Oranje de situatie recht door doelpunten van Davy Klaassen en Denzel Dumfries tussen de 51e en 54e minuut.

"Ik ben heel trots op de veerkracht en de spirit van deze ploeg en de wijze waarop we in de tweede helft speelden. De eerste helft was niet goed, maar dat zijn leermomenten."

Dat Polen verdedigend speelde, was volgens Van Gaal alleen maar positief. "Het is voor het eerst dat we zo'n tegenstander treffen, maar dat gaat ons op het WK ook wel gebeuren."

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland 1-2

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen 2-2

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales