Memphis baalt vanzelfsprekend flink van zijn gemiste strafschop tegen Polen. De gelegenheidsaanvoerder had zaterdag in de extra tijd de winnende treffer op zijn voet, maar faalde oog in oog met de Poolse doelman Lukasz Skorupski.

"Zo'n bal moet er gewoon in, dan winnen we de wedstrijd", baalde Memphis na afloop tegenover de NOS. "Het kan helaas gebeuren dat je 'm mist. Ik train op strafschoppen en vaak genoeg schiet ik ze er wel in."

Mede door de misser van Memphis kon Oranje het eerste puntenverlies in de Nations League niet voorkomen. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal creëerde vooral na rust genoeg kansen, maar stuitte continu op doelman Skorupski.

"Nu voelt het als een nederlaag", vervolgde Memphis. "Het was een lastige wedstrijd. Polen zakte in en de ruimtes waren superklein. Zij hebben bijna geen kans gehad, maar ze komen op voorsprong en gaan dan met tien man achter de bal staan."

Memphis droeg, bij afwezigheid van Virgil van Dijk, de aanvoerdersband bij Oranje. Volgens Memphis leverde die nieuwe rol geen extra druk op. "Ik denk niet dat het een met het ander te maken heeft. Aanvoerder of niet, ik wil altijd goed spelen. Vandaag was dat niet het geval, maar dat kan gebeuren."

Ondanks het puntenverlies blijft Oranje koploper in groep 4 van Divisie A van de Nations League. De andere wedstrijd in de groep tussen Wales en België eindigde onbeslist: 1-1.