België is er zaterdag op bezoek bij Wales niet in geslaagd om de klinkende overwinning tegen Polen een goed vervolg te geven in de Nations League. Het duel in Cardiff eindigde in een 1-1-gelijkspel.

België begon na de 6-1-zege op Polen met het nodige vertrouwen aan het duel met Wales, maar kende een moeizame start. Met Gareth Bale in de basis leek Wales leek al vroeg in de eerste helft op voorsprong te komen via Ethan Ampadu. Zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Na rust maakten de Belgen een sterkere indruk en kwamen ze op voorsprong via een raak schot van Youri Tielemans. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez controleerde vanaf dat moment de wedstrijd, maar liet zich toch verrassen. Invaller Brennan Johnson klopte doelman Koen Casteels in de rechterhoek met nog vijf minuten te spelen. Hierna werd niet meer gescoord.

Net als Wales-België eindigde het andere duel in de poule (Nederland-Polen) in een gelijkspel. Oranje kwam in De Kuip terug van een 0-2-achterstand, maar verzuimde onder meer door een gemiste strafschop van Memphis om de overwinning binnen te slepen.

Door de twee remises verandert er weinig aan de stand in groep 4 van divisie A. Nederland is met zeven punten koploper, gevolgd door België en Wales. Beide landen hebben een totaal van vier punten.

België sluit de interlandperiode dinsdag af met een uitwedstrijd in Polen. Het Nederlands elftal speelt tegelijkertijd in De Kuip tegen Wales. De laatste twee Nations League-duels worden in september gespeeld.