De wedstrijd tussen Engeland en Italië in de Nations League heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. De herhaling van de EK-finale eindigde in 0-0. Duitsland profiteerde niet door in dezelfde poule op 1-1 te blijven steken tegen Hongarije.

De wedstrijd tussen Engeland en Italië in Wolverhampton werd afgewerkt in een troosteloos decor. Als straf voor de ongeregeldheden tijdens de EK-finale van vorig jaar moest de wedstrijd worden afgewerkt in een vrijwel leeg stadion.

Alleen zo'n drieduizend schoolkinderen hadden toestemming gekregen om het duel in Molineux, het stadion van Wolverhampton Wanderers, bij te wonen. Zij zagen dat Engeland zich niet kon revancheren voor de pijnlijke nederlaag die op 11 juli vorig jaar na strafschoppen werd geleden.

Mason Mount was het dichtst bij een doelpunt. De middenvelder van Chelsea raakte in de eerste helft de lat. Italië kreeg kansjes via spitsen Gianluca Scamacca en Matteo Pessina, maar doelman Aaron Ramsdale reageerde attent.

Bij Hongarije-Duitsland vielen beide doelpunten in de beginfase. Adam Nagy opende in Boedapest al na zes minuten de score, Jonas Hofmann zette amper drie minuten later de eindstand op het scorebord.

Italië gaat met vijf punten uit drie duels aan kop in groep 3 van Divisie A van de Nations League. Hongarije staat met vier punten verrassend tweede, gevolgd door Duitsland (drie punten) en het onderaan bungelende Engeland (twee punten).