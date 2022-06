Het Nederlands elftal heeft zaterdag een punt overgehouden aan een enerverend Nations League-duel met Polen. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal knokte zich in De Kuip terug van een 0-2-achterstand, maar door een gemiste strafschop van Memphis Depay in de slotfase bleef het 2-2.

Oranje speelde een matige eerste helft en kwam na achttien minuten op achterstand door een goal van de Poolse verdediger Matthew Cash (0-1). Vier minuten na rust werd het zelfs 0-2, doordat de buitenspelval bij Nederland mislukte. Piotr Zielinski schoof binnen.

In de vijf minuten daarna zette Oranje al veel recht. Davy Klaassen tekende in de 51e minuut voor de 1-2 en drie minuten later maakte Denzel Dumfries de 2-2.

In het restant van de wedstrijd was het zeer spannend. Oranje had kansen om te winnen, zeker toen de bal in de extra tijd op de strafschopstip ging na hands van Cash. Vanaf elf meter schoot Memphis op de paal en zo bleef het 2-2.

Ondanks het puntenverlies blijft Oranje koploper in groep 4 van Divisie A van de Nations League. De andere wedstrijd in de groep was Wales tegen België en daar was 1-1 de eindstand.

Dinsdag speelt Oranje de laatste wedstrijd van deze interlandperiode; dan is in De Kuip Wales de tegenstander. In september staan de laatste twee speelronden op het programma.

Stand groep 4 Divisie A 1. Nederland 3-7 (+4)

2. België 3-4 (+2)

3. Polen 3-4 (-4)

4. Wales 3-1 (-2)

Oranje oogt voor rust bij vlagen onmachtig

Na de ‘B-opstelling’ in Cardiff tegen Wales koos Van Gaal zaterdag in De Kuip tegen Polen weer voor zijn sterkste formatie, al verving Mark Flekken op doel de licht geblesseerde Jasper Cillessen. Bij Polen werden wel tal van spelers gespaard, onder wie sterspeler Robert Lewandowski, die op de tribune zat.

Oranje was tegen het verzwakte Polen aanvankelijk sterker, maar overtuigen deed het elftal niet. Op aangeven van Memphis schoot Klaassen in de zevende minuut voorlangs en even later stuitte Jurriën Timber op de Poolse doelman Lukasz Skorupski.

Aan de andere kant was het in de achttiende minuut bij de eerste kans wel raak voor Polen. De opkomende rechtsback Cash haalde met Daley Blind voor zich ineens uit en klopte Flekken met een laag en diagonaal schot in de verre hoek (0-1).

De tegentreffer was een fikse tegenvaller voor Oranje, dat in het restant van de eerste helft teleurstelde. De ploeg van Van Gaal had meer balbezit, maar slaagde er niet in door de compacte Poolse ploeg heen te breken. Na 37 minuten had Timber eindelijk eens ruimte om uit te halen, maar het schot van de verdediger ging meters naast.

Polen juicht na de 0-1 van Matthew Cash. Polen juicht na de 0-1 van Matthew Cash. Foto: Getty Images

Drie doelpunten vlak na rust

Door de achterstand en het matige spel had Oranje wat recht zetten na rust, maar aan het begin van de tweede helft ging het weer mis. Przemyslaw Frankowski ontsnapte in de 49e minuut aan buitenspel en terwijl de Nederlandse spelers machteloos toekeken, legde hij breed op de meegelopen Zielinski. De middenvelder van Napoli tikte vervolgens simpel binnen: 0-2.

Het leek een pijnlijke avond te worden voor Oranje, maar vijf minuten later was het weer gelijk. In de 51e minuut schoot Klaassen een voorzet van Blind binnen, na doorkoppen van Memphis (1-2). Twee minuten later was Memphis weer aangever en kwam de bal ietwat fortuinlijk voor de voeten van Dumfries, die hard binnenschoot (2-2).

Zo werd het een enerverende wedstrijd in een - mede door de duizenden Poolse fans op de tribunes - sfeervolle ambiance. De vraag was of er nog een winnaar kwam. Blind liet na 68 minuten een goede schietkans onbenut en vijf minuten later bracht Flekken redding op een poging van Krychowiak.

Davy Klaassen maakte de 1-2. Davy Klaassen maakte de 1-2. Foto: Pro Shots

Oranje krijgt penalty na ingrijpen VAR

In de hoop meer te forceren bacht Van Gaal een kwartier voor tijd Weghorst als pinchhitter. Er volgde ook nog een slotoffensief met kansen voor Oranje, maar tevens tal van opstootjes en mogelijkheden voor Polen.

In de eerste minuut van de extra tijd leek er toch nog een overwinning voor Oranje aan te komen, omdat Cash hands maakte bij een kans van Memphis en Nederland na inmenging van de VAR een strafschop kreeg.

Memphis ging achter de bal staan voor zijn 42e interlandtreffer, maar die bleef uit. De spits schoot op de buitenkant van de paal, waardoor Oranje voor het eerst deze Nations League puntenverlies leed.