Het Nederlands elftal begint zaterdag met Mark Flekken en Stefan de Vrij in de basis aan de Nations League-wedstrijd in De Kuip tegen Polen. De opstelling is verder hetzelfde als een week geleden tegen België, terwijl bij Polen sterspeler Robert Lewandowski ontbreekt.

Opstelling Oranje Flekken; Timber, De Vrij, Aké; Dumfries, Klaassen, Berghuis, De Jong, Blind; Bergwijn, Memphis

Opstelling Polen Skorupski; Cash, Bednarek, Kiwior Bereszyński; Frankowski, Góralski, Krychowiak, Zalewski; Zielinski, Piatek

Flekken keepte afgelopen woensdag al tegen Wales en mag tegen Polen weer starten. Jasper Cillessen heeft een lichte kneuzing opgelopen op de training en zit daardoor tegen Polen op de bank. De ervaren doelman van Valencia zal dinsdag in de thuiswedstrijd tegen Wales waarschijnlijk wel kunnen spelen.

Ook De Vrij behoudt zijn basisplaats na de 1-2-overwinning op Wales. Tegen België speelde aanvoerder Virgil van Dijk nog op de positie centraal achterin; hij kreeg daarna vrijaf na een lang seizoen. Nathan Aké en Jurriën Timber zijn de andere verdedigers tegen Polen, terwijl Matthijs de Ligt op de bank plaats moet nemen in De Kuip.

Memphis Depay draagt bij afwezigheid van Van Dijk en de gepasseerde Georginio Wijnaldum voor het eerst de aanvoerdersband van Oranje onder Van Gaal. Tegen Wales was De Vrij captain.

Noa Lang en Nathan Aké stappen uit de bus voor De Kuip. Noa Lang en Nathan Aké stappen uit de bus voor De Kuip. Foto: Getty Images

Lewandowski krijgt rust

Opvallend is dat Noa Lang niet tot de wedstrijdselectie behoort, die uit slechts 23 spelers mag bestaan. Uit tegen Wales had de aanvaller nog een basisplaats. Vincent Janssen zit ook op de tribune, omdat hij pas na de interland tegen Wales aansloot. De spits zal dinsdag in de thuiswedstrijd tegen Wales starten.

Bij Polen ontbreekt aanvoerder Lewandowski, omdat hij rust krijgt. De topspits zit ook niet op de bank. De 33-jarige aanvoerder - recordinternational én topscorer aller tijden van Polen - zal dinsdag tegen België wel weer meedoen.

Nederland-Polen begint om 20.45 uur in De Kuip in Rotterdam en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler.