Jong Oranje heeft zaterdagavond door een late goal van verdediger Lutsharel Geertruida de EK-kwalificatiereeks afgesloten met een 0-1-overwinning bij Wales. De Nederlandse beloften waren al zeker van groepswinst en deelname aan het EK volgende zomer, terwijl Wales juist geen kans meer maakte op deelname aan het eindtoernooi.

Het was voor rust aan het spel af te zien dat beide ploegen nergens meer voor speelden. Tegen de stug verdedigende thuisploeg was het spel aan Oranje-zijde mat en tempoloos. Het enige hoogtepunt was een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Brian Brobbey op slag van rust.

Na rust ging de ploeg van trainer Erwin van de Looi met meer enthousiasme op zoek naar de openingsgoal. Invaller Myron Boadu miste in de 51e minuut oog in oog met Jong Wales-doelman Nathan Shepperd en een minuut later kopte een Welshe verdediger op de eigen lat na een voorzet van Wouter Burger.

Het veelvuldig wisselen van beide trainers in het laatste half uur kwam het niveau van de wedstrijd niet ten goede. Desondanks miste Jong Oranje via Brobbey en Jurgen Ekkelenkamp nog grote kansen op de openingsgoal. Uiteindelijk was het verdediger Lutsharel Geertruida die in de 86e minuut de ban brak door raak te koppen uit een voorzet van Milan van Ewijk. Het was de eerste goal van Geertruida in Jong Oranje.

Jong Oranje plaatste zich afgelopen woensdag zonder te spelen voor het EK van volgend jaar. Concurrent Jong Zwitserland speelde met 1-1 gelijk tegen Moldavië, waardoor de Nederlandse beloften al voor de wedstrijd tegen Jong Wales zeker waren van groepswinst en het EK-ticket.

Het EK van 2023 wordt in de zomer gehouden in Georgië en Roemenië. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 6 juni. Duitsland is de titelverdediger op het toernooi.

Stand in groep E van de EK-kwalificatie 1. Jong Oranje 10-26 (+28)

2. Zwitserland 10-23 (+16)

3. Moldavië 10-12 (-5)

4. Bulgarije 9-9 (-1)

5. Wales 9-8 (-1)

6. Gibraltar 8-0 (-36)