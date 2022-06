Ryan Gravenberch maakt de overstap van Ajax naar Bayern München, zo bevestigt de Duitse recordkampioen maandag. Met de overstap is een bedrag van minimaal 18,5 miljoen euro gemoeid.

De transfersom kan via bonussen nog oplopen tot een totaal van 24 miljoen euro. De twintigjarige Gravenberch had in Amsterdam nog een contract van een jaar en had eerder al duidelijk gemaakt niet te willen verlengen.

De middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf seizoenen bij Bayern München. In Zuid-Duitsland wordt hij ploeggenoot van Noussair Mazraoui, die deze zomer ook de overstap van Amsterdam naar München maakte.

Al enige tijd leek het erop dat Gravenberch hetzelfde zou gaan doen. De tienvoudig international van Oranje was zaterdag in München om de transfer af te ronden en zijn komst werd al bevestigd door technisch directeur Hasan Salihamidzic.

Gravenberch en Mazraoui zijn de eerste twee zomeraanwinsten van Bayern, dat verdediger Niklas Süle en middenvelder Corentin Tolisso zag vertrekken. Het lijkt daarnaast zeer waarschijnlijk dat topspits Robert Lewandowski volgend seizoen niet meer bij de Bundesliga-club actief is.

Ryan Gravenberch poseert trots met het Bayern-shirt.

Gravenberch wordt tiende Nederlander bij Bayern

Gravenberch wordt de tiende Nederlander in dienst van Bayern München, dat zich vorig seizoen voor de 32e keer tot kampioen van Duitsland kroonde. Hij treedt in de voetsporen van onder anderen Roy Makaay, Arjen Robben en Joshua Zirkzee. Laatstgenoemde heeft nog een contract tot de zomer van 2023.

"Toen het aanbod van Bayern München kwam, hoefde ik er niet lang over na te denken", reageert Gravenberch op de clubsite. "Spelers van over de hele wereld willen voor deze club spelen. Bayern is een van de grootste clubs ter wereld."

Gravenberch speelde in totaal tot 103 wedstrijden voor Ajax en werd drie keer landskampioen (in 2018/2019, 2020/2021 en 2021/2022). Ook won hij twee keer de KNVB-beker (in 2018/2019 en 2020/2021). Zowel in de bekerfinale van 2021 als 2022 maakte hij het openingsdoelpunt.

De middenvelder kwam op achtjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2018 als zestienjarige zijn debuut in het eerste elftal op bezoek bij PSV (3-0-verlies). Hij werd daarmee de jongste speler in de hoofdmacht van Ajax ooit, een record dat nog steeds op zijn naam staat.