Real Madrid heeft zich versterkt met Aurélien Tchouaméni, zo heeft de Spaanse club zaterdag gemeld. Het Franse toptalent wordt voor naar verluidt 80 miljoen euro overgenomen van AS Monaco en tekent een zesjarig contract in Madrid.

De 22-jarige Tchouaméni beleefde dit seizoen zijn grote doorbraak bij AS Monaco. Dankzij zijn sterke optredens werd hij door bondscoach Didier Deschamps geselecteerd voor het Franse elftal, waarvoor hij in september zijn debuut maakte. Hij heeft inmiddels negen interlands gespeeld.

Tchouaméni maakte op achttienjarige leeftijd als speler van Girondins de Bordeaux zijn debuut in de Ligue 1. In januari 2020 pikte AS Monaco hem voor 18 miljoen euro op. Hij heeft al 132 officiële wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld.

Volgens Spaanse en Franse media kan de transfersom voor Tchouaméni door bonussen oplopen tot 100 miljoen euro. Alleen voor Eden Hazard (115 miljoen euro in 2019), Gareth Bale (101 miljoen euro in 2013) en Cristiano Ronaldo (94 miljoen euro in 2009) betaalde Real Madrid meer geld. Tchouaméni wordt dinsdag gepresenteerd in Madrid.

Bij Real zorgt de Fransman voor de nodige verjonging op het middenveld. Luka Modric (36), Casemiro (30) en Toni Kroos (32) spelen doorgaans in die linie bij de 'Koninklijke'. Met dat drietal won Real wel de Champions League en de Spaanse landstitel.

Tchouaméni is de tweede versterking voor Real Madrid, dat lange tijd hoopte op de komst van Kylian Mbappé. Eerder legde de club Antonio Rüdiger vast. Hij komt transfervrij over van Chelsea. Daartegenover staat het vertrek van routiniers Marcelo, Gareth Bale en Isco. Zij lopen allemaal transfervrij de deur uit.