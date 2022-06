Robert Lewandowski ontbreekt zaterdag bij Polen in de Nations League-wedstrijd tegen Oranje. De topspits van Bayern München krijgt rust en zit niet bij de wedstrijdselectie van de Poolse ploeg, zo blijkt uit de door de UEFA zaterdag gepubliceerde selecties. Bij Oranje ontbreken Noa Lang en Vincent Janssen.

De Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz zei vrijdag op zijn persconferentie in De Kuip dat het meespelen van Lewandowski onzeker was. De spits is na een lang seizoen bij Bayern München niet in staat om vier volledige wedstrijden in twee weken tijd te spelen.

De 33-jarige Lewandowski werd woensdag tegen België (1-6) al naar de kant gehaald om hem te sparen voor het duel met Nederland. De topscorer aller tijden van Polen maakte het enige Poolse doelpunt in Brussel.

"Maar we willen hem er ook graag bij hebben als we dinsdag voor eigen publiek weer tegen België spelen", zei Michniewicz vrijdag. Dat blijkt de doorslag te hebben gegeven. Krzysztof Piatek en Karol Swiderski zijn de enige aanvallers in de Poolse wedstrijdselectie voor het duel met Nederland.

Noa Lang is er niet bij tegen Polen. Noa Lang is er niet bij tegen Polen. Foto: Getty Images

Lang gepasseerd bij Oranje

Bij Oranje heeft bondscoach Louis van Gaal Vincent Janssen en Noa Lang naar de tribune verwezen. De bondscoach had vrijdag op zijn persconferentie al aangekondigd dat Janssen niet zou spelen, omdat hij zich pas dinsdag had gemeld in Zeist na zijn bruiloft in de Verenigde Staten.

De absentie van Lang is wel opvallend. De aanvaller van Club Brugge was woensdag nog basisspeler in de ploeg, die dankzij een laat doelpunt van Wout Weghorst met 1-2 won van Wales. Lang werd een minuut voor tijd naar de kant gehaald. Hij was niet geblesseerd en trainde vrijdag ook 'gewoon' mee in Zeist.

Lang was vorige week onderwerp van gesprek na een spraakmakend interview aan de Belgische krant HLN. Daarin kondigde hij zijn vertrek bij Club Brugge aan. "Volgend seizoen gaan jullie bidden dat er een Noa Lang rondloopt in België, die dan ook nog eens zo goed kan voetballen", zei hij onder meer.

Nederland-Polen begint zaterdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler. Met zes punten uit de eerste twee duels is Oranje koploper in de poule.

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland 1-2

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales