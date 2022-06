De spelers van Frankrijk denken dat de vermoeidheid in de ploeg de oorzaak is van de dramatische start in de Nations League. De regerend wereldkampioen speelde vrijdag gelijk tegen Oostenrijk (1-1), wat betekende dat ook de derde wedstrijd in de landencompetitie niet gewonnen werd.

"We zijn geen machines", zei verdediger Benjamin Pavard na afloop van het gelijkspel in Wenen tegen Franse media. "We spelen het hele seizoen veel wedstrijden. We mogen ons er niet achter verschuilen, de tegenstander heeft er ook last van, maar vermoeidheid is er zeker."

Dankzij een laat doelpunt van invaller Kylian Mbappé hield Frankrijk een punt over aan het duel met het Oostenrijk van Feyenoord-verdediger Gernot Trauner. Het was voor de ploeg die op het WK in Qatar haar titel verdedigt de derde Nations League-wedstrijd in een week tijd zonder zege: eerder verloren de Fransen van Denemarken (1-2) en speelden ze gelijk tegen Kroatië (1-1).

Ook sterspeler Karim Benzema erkent dat er "veel vermoeidheid" in de ploeg van bondscoach Didier Deschamps zit. "Dat weet iedereen. Maar we mogen geen excuses zoeken. We zijn hier om wedstrijden te winnen. We hebben maar één punt gepakt, dus we zijn teleurgesteld."

Deschamps zegt zich geen grote zorgen te maken. "Het zijn niet de resultaten waar we op hoopten, maar we zitten niet op de top van onze vorm en onze frisheid. Ik weet niet hoe dat bij andere landen is, maar we hebben veel afwezigen."

Kylian Mbappé (rechts) redde een punt voor Frankrijk tegen Oostenrijk. Kylian Mbappé (rechts) redde een punt voor Frankrijk tegen Oostenrijk. Foto: Getty Images

Bondsvoorzitter: 'Deze kalender is krankzinnig'

Voor de Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët is de toenemende vermoeidheid binnen de nationale selectie reden geweest om zijn stem te laten horen tijdens een vergadering van de UEFA. De preses vindt dat de kalender op de schop moet.

"Ik heb mijn Europese collega's ontmoet en we hebben ons afgevraagd hoe we deze kalender hebben kunnen accepteren", zegt hij tegen RMC. "De spelers zijn moe. We laten ze risico's nemen. Ik hoop vooral dat we nog geen blessures hebben. Deze kalender is krankzinnig."

"De meningen zijn unaniem: de spelers zijn uitgeput door een eindeloos seizoen. Er worden steeds vaker wedstrijden om de drie dagen gespeeld en de internationale periodes verergeren de situatie alleen maar. We moeten de internationale kalender grondig gaan herzien."