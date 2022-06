Twee spelersbussen van de Bulgaarse voetbalploeg zijn vrijdagavond op elkaar gebotst in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Daarbij raakte international Todor Nedelev zwaargewond, meldt de Bulgaarse voetbalbond aan Bulgaarse media.

De twee bussen kwamen op weg van het vliegveld naar het hotel in Tbilisi, waar Bulgarije zondag in de Nations League tegen Georgië speelt, hard met elkaar in botsing in een tunnel. De oorzaak van het zware ongeval is niet bekend.

Nedelev zat op de achterste bank van de voorste bus. De 29-jarige speler van Botev Plovdiv werd met een schedelbreuk en met een stuk gebroken glas in zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Daar heeft hij twee spoedoperaties ondergaan. Hij is buiten levensgevaar.

"Gelukkig is iedereen verder fysiek in orde, maar de groep is erg geschrokken", zegt een woordvoerder van de Bulgaarse selectie tegen het Bulgaarse nieuwsmedium Dir.bg. De spelers zijn later in kleine busjes onder politiebegeleiding naar het hotel gebracht. De bussen zijn zwaar beschadigd.

De wedstrijd tegen Georgië (zondag om 18.00 uur) gaat vooralsnog 'gewoon' door. "De staf en de spelers willen spelen", aldus de woordvoerder. "We spelen voor Todor en de eer van Bulgarije."