Frankrijk blijft aanmodderen in de Nations League. De regerend wereldkampioen speelde vrijdag met 1-1 gelijk tegen Oostenrijk, waardoor de ploeg van bondscoach Didier Deschamps na drie speelronden pas twee punten heeft. Kroatië was in de andere wedstrijd in groep 1 van divisie A in Kopenhagen met 0-1 te sterk voor Denemarken.

De Fransen leken na een doelpunt van Andreas Weimann in de 37e minuut zelfs op weg naar een nederlaag, maar in de slotfase voorkwam invaller Kylian Mbappé een Oostenrijkse overwinning.

Door het puntenverlies staat Frankrijk, dat de Nations League vorig jaar won, laatste in de groep. Denemarken gaat ondanks het verlies aan kop met zes punten. Er is voor de zomer nog één speelronde te gaan: Frankrijk speelt maandag thuis tegen Kroatië en Denemarken neemt het in Kopenhagen op tegen Oostenrijk.

Na het 1-1-gelijkspel van Frankrijk tegen Kroatië afgelopen maandag benadrukte Deschamps al dat er geen reden was voor paniek. De bondscoach ziet de Nations League-wedstrijden vooral als voorbereiding op het WK in Qatar en daarom wil hij dingen uitproberen.

Stand groep 1 divisie A 1. Denemarken 3-6 (+1)

2. Oostenrijk 3-4 (+2)

3. Kroatië 3-4 (-2)

4. Frankrijk 3-2 (-1)

Teleurstelling na afloop bij de Fransen. Foto: Getty Images

Frankrijk start met Boubacar en Kamara

De Fransen speelden tegen Oostenrijk daarom opnieuw niet in hun sterkste opstelling. Mbappé begon op de bank, terwijl er wel een basisplaats was voor spelers als William Saliba, Boubacar Kamara en Moussa Diaby. Bij de thuisploeg maakte Feyenoord-verdediger Gernot Trauner de negentig minuten vol.

Met Karim Benzema en Antoine Griezmann startte Frankijk wel met spitsen van wereldklasse, maar die kregen voor rust geen grote kansen. Aan de andere kant was het in de 37e minuut raak voor Oostenrijk. Marko Arnautovic, die zijn 101e interland speelde, bediende Konrad Laimer. Die gaf laag voor en Weimann tikte binnen: 0-1.

Na rust was Kingsley Coman dicht bij de gelijkmaker. De speler van Bayern München schoot over . Een poging van Benjamin Pavard werd gekeerd door de Oostenrijkse doelman Patrick Pentz. Toen het na 63 minuten nog steeds 1-0 stond, besloot Deschamps alsnog Mbappé te brengen.

In de 83e minuut betaalde dat zich uit. De aanvaller van Paris Saint-Germain schoot in de korte hoek prachtig binnen (1-1). Vervolgens hielp Mbappé de Fransen nog bijna aan winst, maar het schot van de invaller eindigde via keeper Pentz op de lat.

Vreugde bij Kroatië na de 0-1. Vreugde bij Kroatië na de 0-1. Foto: Getty Images

Pasalic schiet Kroatië naar winst

Denemarken was na twee speelronden nog zonder puntenverlies in de Nations League, maar tegen vicewereldkampioen Kroatië ging het vrijdag mis in het Parkenstadion.

In Kopenhagen wonnen de Kroaten met 0-1, ook al werd Luka Modric aanvankelijk op de bank gehouden door bondscoach Zlatko Dalic. De ervaren middenvelder van Real Madrid viel halverwege in.

Mario Pasalic maakte in de zeventigste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd op aangeven van Andrej Kramaric. Na de 0-1 deed Denemarken er alles aan gelijk te maken. Dat leek nog te lukken in de slotfase, maar invaller Jonas Wind stond buitenspel en dus werd de goal afgekeurd.