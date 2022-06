Memphis Depay heeft dinsdag in de Nations League-wedstrijd tegen Wales zijn 42e interlanddoelpunt gemaakt voor Oranje. De spits van FC Barcelona kwam daarmee op gelijke hoogte met Klaas-Jan Huntelaar en heeft nu alleen nog topscorer aller tijden Robin van Persie (vijftig doelpunten) voor zich.

De 28-jarige Memphis maakte in de blessuretijd als invaller de winnende 3-2 tegen Wales. Dat deed hij in zijn tachtigste interland voor Oranje, waarvoor hij in 2013 zijn interlanddebuut maakte.

Van Persie, die in 2013 topscorer aller tijden werd, kwam in totaal tot 102 interlands. Huntelaar kwam 76 keer in actie voor Oranje.

Memphis had zaterdag in het duel met Polen zijn 42e interlandgoal op zijn schoen, maar schoot een penalty in de blessuretijd op de paal. Eerder deze interlandperiode scoorde hij wel twee keer in de Nations League-wedstrijd tegen België (1-4). Met die goals ging hij Patrick Kluivert voorbij.

Memphis is de enige speler uit de top tien van de topscorerslijst die nog actief is. Georginio Wijnaldum, die deze interlandperiode niet is opgeroepen door bondscoach Louis van Gaal, is met 26 goals op de dertiende plek na Memphis de eerste actieve speler met de meeste goals.

Na afloop van de wedstrijd zei de aanvaller van FC Barcelona voor de camera van NOS: "Ik ben er niet heel erg mee bezig, we zien het dan wel. Natuurlijk kijk je af en toe naar boven en denk je: 'ik ben vlakbij'. Met Van Persie heb ik geen contact, maar ik weet zeker dat hij het ziet en blij is."