Robert Lewandowski ontbreekt zaterdag mogelijk in de basisformatie van Polen in de Nations League-wedstrijd tegen het Nederlands elftal in De Kuip. De Polen zullen sowieso niet met hun sterkste ploeg starten, omdat tal van spelers rust krijgen van bondscoach Czeslaw Michniewicz.

"We zijn nog met Lewandowski in gesprek", vertelde Michniewicz vrijdag op zijn vooruitblikkende persconferentie in De Kuip. "We moeten het even bekijken."

De 33-jarige sterspeler van Polen is vermoeid na een lang seizoen met Bayern München. "Ik wisselde hem woensdag in België met het oog op het duel met Nederland", zei Michniewicz. "Maar we willen hem er ook graag bij hebben als we dinsdag voor eigen publiek weer tegen België spelen."

Oud-Ajacied Arkadiusz Milik, die speelt voor Olympique de Marseille, en Kamil Józwiak van het Amerikaanse Charlotte FC verschijnen waarschijnlijk niet aan de aftrap in de uitverkochte Kuip. Michniewicz liet daarnaast doorschemeren dat ook zijn aanvoerder Kamil Glik van Benevento behoefte aan rust heeft, waardoor de nummer 26 van de FIFA-ranglijst op verre van volle sterkte zal zijn.

Van Gaal wil weinig zeggen over opstelling

Daartegenover staat dat Oranje waarschijnlijk wel zal aantreden met een sterke ploeg, al wilde bondscoach Louis van Gaal vrijdag weinig kwijt over zijn opstelling. Van Gaal heeft niet de beschikking over aanvoerder Virgil van Dijk, die al met vakantie is.

Ook Vincent Janssen behoort niet tot de wedstrijdselectie van Van Gaal. De spits sloot donderdag pas aan bij de Oranjeselectie, nadat hij zaterdag was getrouwd in de Verenigde Staten. Dinsdag zal hij tegen Wales wel in actie komen.

Oranje won afgelopen woensdag met een B-formatie met 1-2 van Wales, nadat eerder al in de sterkste opstelling met 1-4 van België was gewonnen. Polen opende de Nations League vorige week met een thuiszege op de tweede keus van Wales (2-1), waarna het elftal van Michniewicz hard onderuitging tegen België (6-1).

Nederland-Polen begint zaterdag om 20.45 uur in De Kuip in Rotterdam en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler.