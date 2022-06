Telstar heeft vrijdag Mike Snoei aangesteld als opvolger van de vertrokken trainer Andries Jonker. De onrust binnen de Keuken Kampioen Divisie-club lijkt daarmee voorbij, nadat de spelersgroep middels een brief aan het bestuur zijn zorg uitsprak.

Snoei was van 2017 tot 2019 al trainer van Telstar. Hij maakte de overstap naar De Graafschap, dat hem in het voorjaar van 2021 ontsloeg. Het afgelopen seizoen zat de 58-jarige Rotterdammer zonder club. Eerder werkte Snoei als hoofdtrainer bij Vitesse, Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en Pune FC in India.

In tegenstelling tot Jonker zal Snoei het hoofdtrainerschap bij Telstar niet combineren met de functie van technisch directeur. Die verantwoordelijkheid komt te liggen bij de technische commissie van de club uit IJmuiden, die afgelopen seizoen als negentiende eindigde.

Donderdag werd door een uitgelekte brief van de Telstar-spelers aan het bestuur nog duidelijk dat zij hoopten dat Jonker komend seizoen toch weer voor de groep zou staan. "Wij voelen dat aan en ook op kantoor is er veel onduidelijk en onzeker. Tot aan vandaag is er geen trainer aangesteld en de namen die rondzingen, roepen vragen en hier en daar al weerstand op", schreef aanvoerder Glynor Plet namens de spelers. Zij gaven verder aan het vertrek van Jonker niet te begrijpen.

Mike Snoei in 2018 in zijn eerste periode bij Telstar. Mike Snoei in 2018 in zijn eerste periode bij Telstar. Foto: Pro Shots

'Helaas kwam de brief in de media terecht'

Bij de bekendmaking van het nieuws over de terugkeer van Snoei spreekt Plet namens de selectie uit dat zij wel met vertrouwen kijken naar komend seizoen en blij zijn met de terugkeer van Snoei.

"Wij als spelersgroep maakten ons zorgen en zochten middels een brief contact met de club. Helaas kwam die brief in de media terecht. Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid is en hebben alle vertrouwen in Snoei als nieuwe hoofdtrainer. We gaan er een mooi seizoen van maken", aldus Plet op de website van Telstar.

Plet hoopt op een herhaling van het successeizoen 2017/2018 onder Snoei, toen Telstar als zesde eindigde en play-offs om promotie mocht spelen.