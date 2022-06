Louis van Gaal is zich bewust van de lange reeks ongeslagen interlands van het Nederlands elftal onder zijn leiding. De laatste keer dat Van Gaal onderuitging met Oranje is al 28 interlands geleden. Toch benadrukt de bondscoach dat Polen de kwaliteiten heeft om een einde te maken aan die serie.

Sinds de terugkeer van Van Gaal afgelopen zomer won Oranje acht keer en werd er drie keer gelijkgespeeld. "We zijn nog altijd ongeslagen. Maar ja, als bondscoach heb ik sowieso niet veel verloren", zei Van Gaal vrijdag op zijn persconferentie voor het Nations League-duel met Polen.

In de drie periodes onder Van Gaal verloor Oranje slechts 4 van de 54 interlands. Daarbij moet worden aangetekend dat de na strafschoppen verloren halve finale op het WK 2014 tegen Argentinië (0-0) wordt gerekend als gelijkspel. De laatste nederlaag van Van Gaal met Oranje was in maart 2014 in een oefenwedstrijd tegen Frankrijk (2-0).

Bij Polen zal het vertrouwen veel minder groot zijn. De ploeg van bondscoach Czeslaw Michniewicz verloor woensdag met 6-1 van België. "Maar die 6-1 geeft een verkeerd beeld", zei Van Gaal. "Na 75 minuten stond het 2-1, daarna liepen de Belgen pas uit. Misschien is het een kenmerk van Polen dat ze het kunnen laten lopen, dat is niet goed te praten."

In 2020 speelde Oranje ook in de Nations League tegen Polen. Toen werd twee keer gewonnen. Foto: Getty Images

'Geen zin om mensen scherper te maken'

Van Gaal vertelde dat hij het verschil in kwaliteit tussen Polen, dat 26e op de FIFA-ranglijst staat, en België (de nummer twee) niet eens zo groot vindt. "Polen heeft ook heel veel kwaliteit. Dan noem ik uiteraard Robert Lewandowski, maar ze hebben veel meer goede spelers."

Wie dat zijn, wilde Van Gaal niet zeggen. "Als ik dat doe, maak ik andere mensen wakker en scherper en daar heb ik geen zin in. Maar laat duidelijk zijn dat Polen geen land is dat wij makkelijk verslaan. Het heeft voldoende kwaliteit om van ons te winnen."

Nederland-Polen begint zaterdag om 20.45 uur in De Kuip in Rotterdam en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler.

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland 1-2

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales