Er komt na drie seizoenen een einde aan de periode van Erik Pieters bij Burnley. De achttienvoudig Oranje-international krijgt geen nieuw contract bij de club die afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde.

Pieters, die over een maand 34 jaar wordt, tekende in de zomer van 2019 bij Burnley. Sindsdien kwam de linksback tot 66 officiële wedstrijden voor 'The Clarets', waarin hij twee doelpunten maakte en zeven keer een assist gaf.

In de eerste helft van afgelopen seizoen moest Pieters het doen met een reserverol. In januari veroverde hij een basisplaats, waarna een knieblessure hem sinds maart vrijwel volledig aan de kant hield.

Zijn Engelse periode begon voor Pieters in 2013, toen hij van PSV naar Stoke City verkaste. Die club verhuurde hem in de tweede helft van het seizoen 2018/2019 aan het Franse Amiens SC, waarna hij bij Burnley tekende. Eerder kwam de verdediger uit voor FC Utrecht.

Pieters' laatste Oranje-interland dateert van 4 september 2014, toen hij inviel tijdens een oefeninterland tegen Italië. Sindsdien werd de Gelderlander alleen eind 2015 nog eens opgeroepen.

Mogelijk is Pieters niet de enige Nederlander die deze zomer bij Burnley vertrekt. Wout Weghorst gaf recent aan dat hij het niet ziet zitten om volgend seizoen in het Championship te spelen.