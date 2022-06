Ecuador mag aan het einde van het jaar 'gewoon' meedoen aan het WK. De Chileense voetbalbond had een zaak bij wereldvoetbalbond FIFA aangespannen omdat de tegenstander van Oranje mogelijk een niet-speelgerechtigde speler had opgesteld in de kwalificatiereeks. Dat beroep is vrijdag verworpen.

De zaak draaide om het meespelen van de Ecuadoraanse international Byron Castillo. Volgens Chili waren er bewijzen dat de verdediger niet op 10 november 1998 geboren is in de Ecuadoraanse stad General Villamil Playas, maar op 25 juli 1995 in de Colombiaanse stad Tumaco.

Chili riep de FIFA vervolgens op om Ecuador acht reglementaire nederlagen op te leggen in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks. Daardoor zou Chili naar de vierde plaats klimmen en het WK-ticket van Ecuador overnemen.

De tuchtcommissie van de FIFA heeft vrijdag besloten om de procedure te beëindigen. Het is nog niet bekend waarom. De betrokken partijen hebben tien dagen de tijd om een motivatie van de beslissing aan te vragen.

In Ecuador is met veel opluchting gereageerd op de uitspraak. "We wisten altijd al dat we het bij het juiste eind hadden", schrijft bondsvoorzitter Francisco Egas in een reactie op Twitter. Chili kan nog wel beroep aantekenen bij de beroepscommissie van de FIFA. Het is vrijdag nog niet duidelijk of dat gaat gebeuren.

Ecuador is op 25 november de tweede tegenstander van Oranje tijdens de groepsfase van het WK. Nederland speelt vier dagen eerder de openingswedstrijd tegen Ecuador en treft ook gastland Qatar (29 november).