Vincent Janssen behoort zaterdag tijdens de Nations League-wedstrijd in De Kuip tegen Polen niet tot de wedstrijdselectie van Oranje. De spits van CF Monterrey, die donderdag voor het eerst meetrainde in Zeist, krijgt dinsdag tegen Wales wel speeltijd.

"Janssen gaat eerst op de tribune zitten", vertelde bondscoach Louis van Gaal vrijdag op zijn persconferentie op de KNVB Campus in Zeist. "Dat heb ik met Jerdy Schouten en Bruno Martins Indi ook gedaan tegen België."

De 27-jarige Janssen miste de interland tegen België en de uitwedstrijd tegen Wales, omdat hij trouwde in de Verenigde Staten. Van Gaal wil dat de aanvaller eerst het "proces" rond een wedstrijd meemaakt.

"Hij zal tegen Polen in de kleedkamer zijn om alles te aanschouwen, dan weet hij wat hem te wachten staat. En dan mag hij spelen tegen Wales."

De Ligt moet zich niet meer richten op links

Van Gaal wilde - zoals gebruikelijk - bijna niets kwijt over zijn opstelling. "Ik wil de bondscoach van Polen niet wijzer maken, het is een spel van tactiek", vertelde hij.

Na de interland dinsdag tegen Wales liet de bondscoach al doorschemeren dat Matthijs de Ligt weer gaat starten, maar dat zal niet op dezelfde positie zijn als in Cardiff.

Rechtspoot De Ligt verving tegen Wales Nathan Aké op de positie links in het centrum van de verdediging. De verdediger van Juventus zei dat hij ook op die positie goed uit de voeten kan en Van Gaal was ook niet ontevreden over het optreden van De Ligt.

"Maar in het systeem dat wij spelen is een linkspoot een groot voordeel op die positie", benadrukte Van Gaal vrijdag. "De Ligt moet zich dus concentreren op de middenpositie en de rechterpositie achterin. Als je goed analyseert, dan weet je waarom."

Nederland-Polen begint zaterdag om 20.45 uur in De Kuip in Rotterdam en staat onder leiding van de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler.

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland 1-4

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland 1-2

11 juni in Rotterdam: Nederland-Polen

14 juni in Rotterdam: Nederland-Wales