Louis van Gaal is het totaal niet eens met de kritiek van Ruud Gullit op de rol van zwarte assistent-bondscoaches bij het Nederlands elftal. De oud-international zei onlangs in Helden Magazine dat hij net als Henk Fraser en Edgar Davids te weinig mocht doen op het trainingsveld.

"Ik verbaas me er altijd over dat hij vanuit zijn woning in Italië of Amsterdam-Zuid kan zien of een assistent training geeft of niet", zei Van Gaal vrijdag in een minutenlange monoloog op zijn persconferentie. "Deze week heeft Davids nog een training gegeven."

Gullit, die in 2017 assistent van bondscoach Dick Advocaat bij Oranje was, haalde in Helden Magazine hard uit naar de KNVB. "Elke keer zie je al die donkere spelers die alleen maar assistent mogen worden. Flikker op!", zei hij.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Wat heeft Patrick Kluivert mogen doen bij het Nederlands elftal, heeft hij trainingen gegeven? Ik zou het niet weten. Heeft Henk Fraser trainingen gegeven? Misschien één keer, ik weet het niet. Heb ik trainingen gegeven bij Dick Advocaat? Nee!"

Volgens de oud-international werd de huidige assistent Davids na het vertrek van Fraser naar FC Utrecht in april alleen aangesteld, omdat "ze iemand moesten hebben die donker is". "Sorry hoor, maar ik kan er niks aan doen dat dat gevoel bij mij overheerst. Wat gaat Davids doen? Ik heb alweer gelezen dat hij tussen de spelers in moet gaan staan."

Ruud Gullit (links) was kritisch op rol van de zwarte assistent bij het Nederlands elftal. Ruud Gullit (links) was kritisch op rol van de zwarte assistent bij het Nederlands elftal. Foto: ANP

155 Van Gaal pareert kritiek Gullit over zwarte trainers bij Oranje

'Je moet wel goed zijn als je bij Van Gaal trainingen geeft'

Van Gaal heeft zich gestoord aan de uitspraken van Gullit. "Je kan van alles zeggen. Het wordt niet tegengesproken, behalve als de bondscoach iets zegt. Henk Fraser was een hoofdtrainer in Nederland en heeft fantastisch gepresteerd met kleine ploegen. Hij heeft de beker gewonnen en ook trainingen gegeven bij Louis van Gaal. Dan moet je wel goed zijn."

"Hij heeft nu gekozen voor een fantastische job bij FC Utrecht. Ik heb er alles aan gedaan om Fraser te behouden. Ik heb zelfs eigenaar Frans van Seumeren gebeld, maar die kon niet meer terug. Nu is Edgar Davids assistent en die geeft ook trainingen. Dat heeft hij al een aantal keren gedaan."

"Thuis op je stoel kan je niet beoordelen of een assistent een training geeft", vervolgde Van Gaal. "Bij mij geeft iedere assistent trainingen. Assistent Danny Blind is ook hoofd scouting en analyse, die kan er niet altijd bij zijn. Dan moet Edgar het doen, of voorheen Henk Fraser. Het is onzin."