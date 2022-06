De internationale spelregelcommissie IFAB praat maandag in Doha over het gebruik van semiautomatische buitenspeltechnologie bij het WK van eind dit jaar in Qatar. Het onderwerp staat als discussiepunt op de agenda voor de 136e jaarvergadering van de IFAB, die de spelregels in het voetbal bepaalt.

De afgelopen maanden liet de mondiale federatie FIFA op onder meer het toernooi om de Arab Cup en het WK voor clubs tests uitvoeren met de semiautomatische buitenspeltechnologie.

Het systeem bestaat uit camera's aan het dak van het stadion. Aan de hand van trackinggegevens kan zowel de buitenspellijn als het moment van raken van de bal in driedimensionale beelden bijna live worden doorgespeeld naar iemand die achter de tv-schermen zit. De videoarbiter neemt op basis van die beelden de beslissing.

"Bij een buitenspelincident wordt dan de beslissing genomen zodra niet alleen de positie van de spelers is geanalyseerd, maar ook hun betrokkenheid bij de actie", zei scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina eerder. "Technologie kan helpen, maar de beoordeling van een situatie blijft in handen van de scheidsrechter."

In de Eredivisie wordt al enkele jaren gebruikgemaakt van een minder geavanceerde vorm van buitenspeltechnologie. Door lijnen te trekken, kunnen de videoarbiters bepalen of bij bijvoorbeeld een doelpunt sprake was van buitenspel. Desondanks leidt dat af en toe nog steeds tot discussie.

De FIFA maakte vier jaar geleden op het WK in Rusland voor het eerst gebruik van de VAR. Het toernooi in Qatar begint voor Nederland op 21 november met een ontmoeting met Senegal. Ecuador en gastland Qatar zijn de andere twee poulegenoten van Oranje.