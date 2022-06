Paris Saint-Germain heeft in Luís Campos een opvolger gevonden van de ontslagen technisch directeur Leonardo. De Portugees wordt als adviseur verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie.

PSG zette Leonardo vorige maand tijdens het kampioensfeest op straat omdat de Ligue 1-club er opnieuw niet in slaagde de Champions League te winnen, wat het grote doel van eigenaar Nasser Al Khelaifi is.

Volgens Franse media beschouwt de Qatarese zakenman de verrassende contractverlenging van sterspeler Kylian Mbappé als het begin van een nieuw tijdperk in Parijs. De aanvaller tekende vorige maand voor drie jaar bij, terwijl hij op weg leek naar Real Madrid.

Campos moet nu PSG aan de Champions League gaan helpen. De adviseur was eerder werkzaam als scout bij Real Madrid en oogstte lof als technisch directeur bij AS Monaco en Lille OSC. Bij laatstgenoemde club had hij vorig jaar een groot aandeel in het eerste landskampioenschap in tien jaar tijd.

"Ik ben erg blij om te beginnen bij Paris Saint-Germain, dat ik beschouw als de meest ambitieuze en opwindendste club in de voetbalwereld", aldus Campos. "We delen dezelfde visie en ik sta te popelen om aan de slag te gaan, zodat ik het uitzonderlijke potentieel van de club kan benutten."

Zidane lijkt nieuwe coach te worden

Het eerste wapenfeit van Campos lijkt het ontslag van de huidige trainer Mauricio Pochettino. De Argentijnse coach ligt ook onder vuur vanwege de mislukte campagne in de Champions League, waarin de club in de achtste finales werd uitgeschakeld door Real Madrid.

Pochettino heeft nog een doorlopend contract, maar volgens RMC en Europe1 wordt hij op korte termijn vervangen door Zinédine Zidane. Volgens Europe1 is er zelfs als een akkoord bereikt tussen beide partijen. Zidane zou momenteel in Qatar zijn om de laatste details van het contract af te handelen.

De 49-jarige Zidane zit zonder club nadat hij afgelopen zomer stopte als trainer van Real Madrid. De Fransman kwam in zijn tweede periode in Madrid niet in de buurt van zijn successen uit zijn eerste periode.

Tijdens zijn tweejarige verblijf pakte hij alleen een landstitel en de Spaanse supercup, terwijl hij van 2016 tot 2018 drie keer de Champions League won en één keer landskampioen werd. De presentatie van de Parijzenaar wordt in de komende dagen verwacht.