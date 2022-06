Met de kwalificatie van Costa Rica staat het volledige deelnemersveld van het WK vast. Welke 32 landen nemen eind dit jaar deel aan de 22e mondiale eindronde?

Groep A

Nederland

WK-deelnames: 10

Beste WK-resultaat: tweede (1974, 1978 en 2010)

Bondscoach: Louis van Gaal



Na het missen van het WK 2018 keert Oranje terug op het hoogste podium. Nederland kwam een valse start (een nederlaag bij Turkije) in de kwalificatie te boven en schudde Turkije en Noorwegen van zich af. Bondscoach Louis van Gaal heeft al verschillende keren gezegd dat hij de huidige selectie beter vindt dan die van 2014. Die groep veroverde onder zijn leiding brons op het WK in Brazilië.



Qatar

WK-deelnames: -

Beste WK-resultaat: -

Bondscoach: Félix Sánchez

Oranje tegen Qatar: -

Al ruim een decennium leeft Qatar toe naar het WK. Het oliestaatje deed de afgelopen jaren als gastland mee aan onder meer de Copa América en oefende tegen verschillende gerenommeerde landen. In die wedstrijden speelde de ploeg van Félix Sánchez vaak behoorlijk, maar erg veel aansprekende resultaten werden niet behaald. Qatar kan zich wel vastklampen aan de statistiek dat Zuid-Afrika (2010) de enige WK-gastheer is die de groepsfase niet overleefde.

Ecuador

WK-deelnames: 3

Beste WK-resultaat: achtste finales (2006)

Bondscoach: Gustavo Alfaro

Oranje tegen Ecuador: 2 interlands, 1 zege, 1 gelijkspel

Ecuador dreigde even zijn WK-ticket te moeten inleveren omdat Bryan Castillo mogelijk niet speelgerechtigd was. De FIFA zorgde begin juni voor opluchting en oordeelde dat de equipe van Gustavo Alfaro zijn plaatsbewijs mag behouden. Bekende namen in de selectie zijn Pervis Estupiñán (Villarreal), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) en Enner Valencia (Fenerbahçe), die met Ecuador al deelnam aan het WK 2014.

Senegal

WK-deelnames: 2

Beste WK-resultaat: kwartfinales (2002)

Bondscoach: Aliou Cissé

Oranje tegen Senegal: -

Met het winnen van de Afrika Cup en het afdwingen van een WK-ticket heeft Senegal ongekend succesvolle maanden achter de rug. De ploeg van sterspeler Sadio Mané kreeg op weg naar de triomf op de Afrika Cup slechts twee goals om de oren. Met Édouard Mendy beschikt de kwartfinalist van het WK 2002 over een ijzersterke doelman. Achterin is Kalidou Koulibaly van Napoli de meest in het oog springende speler.

Oranje strandde tijdens zijn vorige WK-deelname in de halve finale. Oranje strandde tijdens zijn vorige WK-deelname in de halve finale. Foto: Pro Shots

Groep B

Engeland

WK-deelnames: 15

Beste WK-resultaat: eindzege (1966)

Bondscoach: Gareth Southgate

Oranje tegen Engeland: 22 interlands, 7 zeges, 9 gelijke spelen, 6 nederlagen

Net niet. Dat was het verhaal van Engeland op het WK 2018 (halve finale) en EURO 2020 (verlies in de finale na een strafschoppenserie). Al een decennium geleden gold het WK 2022 als stip aan de horizon voor de FA: op het toernooi in Qatar moet een gooi naar wereldgoud worden gedaan. Met Harry Kane in de kracht van zijn leven en toptalenten als Jude Bellingham en Phil Foden heeft bondscoach Gareth Southgate uitstekend materiaal tot zijn beschikking.

Iran

WK-deelnames: 5

Beste WK-resultaat: groepsfase (1978, 1998, 2006, 2014 en 2018)

Bondscoach: Dragan Skocic

Oranje tegen Iran: 1 interland, 1 zege



Wordt het zes keer scheepsrecht? Bij zijn vijf vorige deelnames strandde Iran altijd in de groepsfase. Vier jaar geleden won Iran van Marokko, maar voldoende om een groep met Spanje en Portugal te overleven was die zege niet. De ploeg van keuzeheer Dragan Skocic plaatste zich zeer overtuigend voor het eindtoernooi. Liefst 25 van de maximale 30 punten werden gepakt in de finaleronde. Alleen het uitduel met Zuid-Korea ging verloren.

Verenigde Staten

WK-deelnames: 9

Beste WK-resultaat: halve finales (1930)

Bondscoach: Gregg Berhalter

Oranje tegen Verenigde Staten: 5 interlands, 4 zeges, 1 nederlaag

Timothy Weah, Brenden Aaronson, Tyler Adams, Christian Pulisic, Yunus Musah, Weston McKennie: zomaar wat toptalenten die van de Verenigde Staten een gevaarlijke tegenstander maken. Na het missen van het WK 2018 staat 'Team USA' weer helemaal op de kaart, al zal deze generatie normaal gesproken pas bij het volgende WK zijn piek beleven. Dat komt goed uit, want de Verenigde Staten organiseren dat toernooi met Canada en Mexico.

Wales

WK-deelnames: 1

Beste WK-resultaat: kwartfinales (1958)

Bondscoach: Rob Page

Oranje tegen Wales: 8 interlands, 8 zeges

Dankzij een overwinning op Oekraïne in de beslissende play-off mag Wales zich na 64 jaar weer melden op het hoogste landenpodium. Op de twee recentste EK's kwamen Gareth Bale en de zijnen de groepsfase door. Het absolute hoogtepunt tijdens die toernooien was de 3-1-zege op België in de kwartfinale van het EK 2016. De ploeg staat onder leiding van Rob Page, de vervanger van Ryan Giggs, die wordt verdacht van het mishandelen van zijn ex-vriendin.

Harry Kane pakte in 2018 de topscorerstitel met zes goals. Harry Kane pakte in 2018 de topscorerstitel met zes goals. Foto: Pro Shots

Groep C

Argentinië

WK-deelnames: 17

Beste WK-resultaat: eindzege (1978 en 1986)

Bondscoach: Lionel Scaloni

Oranje tegen Argentinië: 9 interlands, 4 zeges, 4 gelijke spelen, 1 nederlaag

Zal het Lionel Messi dan eindelijk lukken zijn land naar een WK-eindzege te leiden? De voortekenen zijn gunstig. Argentinië kwalificeerde zich eenvoudig voor het eindtoernooi en in de zomer van 2021 werd ten koste van Brazilië de Copa América in de wacht gesleept. Een speler die in Qatar weleens zijn definitieve doorbraak kan beleven, is Julián Álvarez, die door Manchester City is overgenomen van River Plate.

Saoedi-Arabië

WK-deelnames: 5

Beste WK-resultaat: achtste finales (1994)

Bondscoach: Hervé Renard

Oranje tegen Saoedi-Arabië: 1 interland, 1 zege

In 1994 zorgde Saoedi-Arabië voor een enorme verrassing door zich te plaatsen voor de achtste finale na een zege op België. Eerder had Oranje het al erg zwaar gehad tegen de underdog. Sindsdien heeft Saoedi-Arabië geen prominente rol meer gespeeld op het wereldpodium. Het is de vraag of dat dit jaar verandert. De ploeg van bondscoach Hervé Renard telt net als bij de vorige WK's louter spelers die simpelweg de ervaring van het spelen van topwedstrijden missen.

Mexico

WK-deelnames: 16

Beste WK-resultaat: kwartfinales (1970, 1986)

Bondscoach: Gerardo Martino

Oranje tegen Mexico: 9 interlands, 4 zeges, 1 gelijkspel, 4 nederlagen

Komt er in Qatar eindelijk een einde aan de achtstefinalevloek van Mexico? Sinds 1994 bereikte het Midden-Amerikaanse land onafgebroken de tweede ronde op het WK, maar steeds viel in dat stadium het doek. In 2018 versperde Brazilië de weg nadat in 2014 Oranje met zeer veel moeite de Mexicanen op de knieën had gekregen. Voormalig PSV'ers Andrés Guardado en Hirving Lozano spelen een belangrijke rol bij 'El Tri' en ook Ajacied Edson Álvarez is een vaste waarde.

Polen

WK-deelnames: 8

Beste WK-resultaat: derde plek (1974 en 1982)

Bondscoach: Czeslaw Michniewicz

Oranje tegen Polen: 18 interlands, 8 zeges, 7 gelijke spelen, 3 nederlagen

Na de razendsnelle uitschakeling op zowel het WK 2018 als het EK 2020 hoopt Polen eindelijk eens de groepsfase op een eindtoernooi te overleven. Veel zal logischerwijs afhangen van de vorm van Robert Lewandowski, die in de WK-kwalificatie goed was voor negen treffers. De doelpuntenmachine brak met een benutte strafschop ook de ban in de beslissende play-offwedstrijd tegen Zweden. Piotr Zielinski legde in dat duel de eindstand vast: 2-0.

Lionel Messi in actie op het WK 2006 in het duel met Oranje. Lionel Messi in actie op het WK 2006 in het duel met Oranje. Foto: Pro Shots

Groep D

Frankrijk

WK-deelnames: 15

Beste WK-resultaat: eindzege (1998, 2018)

Bondscoach: Didier Deschamps

Oranje tegen Frankrijk: 28 interlands, 11 zeges, 4 gelijke spelen, 13 nederlagen

De laatste drie titelverdedigers op een WK gingen er direct uit: Italië in 2010, Spanje in 2014 en Duitsland in 2018. Frankrijk is dus gewaarschuwd. 'Les Bleus' kwamen op het EK van vorig jaar niet verder dan de achtste finale, maar herstelden zich in het najaar door de tweede editie van de Nations League te winnen. Bondscoach Didier Deschamps kan beschikken over een keur aan talent en in menig WK-pool zal Frankrijk als winnaar worden ingevuld.

Australië

WK-deelnames: 5

Beste WK-resultaat: achtste finales (2006)

Bondscoach: Graham Arnold

Oranje tegen Australië: 4 interlands, 1 zege, 2 gelijke spelen, 1 nederlaag



Andrew Redmayne zal voor altijd symbool staan voor de succesvolle WK-kwalificatie van Australië. De sluitpost werd in de slotfase van de beslissende play-off tegen Peru vlak voor tijd ingebracht en baarde opzien met zijn bewegingen op de doellijn. Een misser van Alex Valera brak de Zuid-Amerikanen op, waardoor Australië zich voor de vijfde keer op rij mag melden op het hoogste podium.

Denemarken

WK-deelnames: 5

Beste WK-resultaat: kwartfinales (1998)

Bondscoach: Kasper Hjulmand

Oranje tegen Denemarken: 32 interlands, 13 gewonnen, 10 gelijke spelen, 9 nederlagen



Na het om meerdere redenen memorabele EK 2020 dwong Denemarken op zeer overtuigende wijze een WK-ticket af. De Scandinaviërs triomfeerden in negen van de tien kwalificatiewedstrijden; alleen het bezoek aan Schotland leverde een nederlaag op. Christian Eriksen liet in dienst van Brentford al zien dat hij helemaal terug is nadat hij vorig jaar in de EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand had gekregen. Ook oud-Ajacied Kasper Dolberg geldt als een belangrijke kracht.

Tunesië

WK-deelnames: 5

Beste WK-resultaat: groepsfase (1978, 1998, 2002, 2006 en 2018)

Bondscoach: Jalel Kadri

Oranje tegen Tunesië: 3 interlands, 1 zege, 2 gelijke spelen

Vijf keer eerder kwalificeerde Tunesië zich voor de mondiale eindronde, maar de deelnames gingen met weinig succes gepaard. Op weg naar het toernooi in Qatar rekende de ploeg van Jalel Kadri in de beslissende play-off nipt af met Mali. Begin dit jaar was op de Afrika Cup de kwartfinale het eindstation door een nederlaag tegen Burkina Faso. Wahbi Khazri van Saint-Étienne geldt als de belangrijkste speler bij de Noord-Afrikanen.

Christian Eriksen maakte dit kalenderjaar zijn rentree bij de Denen. Christian Eriksen maakte dit kalenderjaar zijn rentree bij de Denen. Foto: Pro Shots

Groep E

Spanje

WK-deelnames: 15

Beste WK-resultaat: eindzege (2010)

Bondscoach: Luis Enrique

Oranje tegen Spanje: 13 interlands, 6 zeges, 2 gelijke spelen, 5 nederlagen



Na een aarzelende start in de voorronde toonde Spanje herstel met een WK-ticket als beloning. De wereldkampioen van 2010 stelde zowel in 2014 (groepsfase) als in 2018 (achtste finale) ernstig teleur, omdat de gouden generatie toe bleek aan vervanging. Zeer hoopgevend was de halvefinaleplaats op het EK 2020. Toptalent Pedri van Barcelona geldt als de personificatie van de nieuwe lichting. Bondscoach Luis Enrique gooide vorig jaar in de Nations League-eindronde de toen zeventienjarige Gavi, eveneens van Barcelona, met veel succes voor de leeuwen.

Japan

WK-deelnames: 6

Beste WK-resultaat: achtste finales (2002, 2010, 2018)

Bondscoach: Hajime Moriyasu

Oranje tegen Japan: 3 interlands, 2 zeges, 1 gelijkspel

Japan was in 2018 hard op weg om België uit te schakelen in de achtste finale, ware het niet dat 'De Rode Duivels' een 0-2-achterstand repareerden. De Aziatische grootmacht debuteerde in 1998 op het hoogste podium en was er vervolgens altijd bij. De route richting het evenement in Qatar bleek uitstekend begaanbaar, al moest Japan in de finaleronde wel Saoedi-Arabië boven zich dulden. De ploeg staat onder leiding van Hajime Moriyasu, die betrekkelijk onervaren is op topniveau.

Costa Rica

WK-deelnames: 5

Beste WK-resultaat: Kwartfinale (2014)

Bondscoach: Luis Fernando Suárez

Oranje tegen Costa Rica: 1 interland, 1 zege

Costa Rica heeft een speciaal plekje in de geschiedenisboeken van het Nederlands elftal. Het land was namelijk de tegenstander van Oranje in de kwartfinales van het WK van 2014 toen Tim Krul als invaller een heldenrol verrichte in de penaltyreeks. De keeper, vlak voor het einde ingebracht door bondscoach Louis van Gaal, stopte twee inzetten. Daarmee kwam ook het sprookje van Costa Rica ten einde. Het land, dat 5 miljoen inwoners telt, schopte het nog nooit zo ver op een WK.

Duitsland

WK-deelnames: 19

Beste WK-resultaat: eindzege (1954, 1974, 1990 en 2014)

Bondscoach: Hans-Dieter Flick

Oranje tegen Duitsland: 45 interlands, 12 zeges, 17 gelijke spelen, 16 nederlagen



Duitsland zakte op het WK 2018 als titelverdediger door het ijs: al in de eerste ronde viel het doek. Een 2-0-nederlaag tegen Zuid-Korea in de afsluitende groepswedstrijd bleek fataal. Daarna bleef 'Die Mannschaft' kwakkelen. Op het EK van vorig jaar was Engeland te sterk in de achtste finale. Het betekende een afscheid in mineur voor Joachim Löw, die liefst vijftien jaar als bondscoach had gefungeerd. Onder zijn opvolger Hans-Dieter Flick dwong de viervoudige wereldkampioen na een moeizame start uiteindelijk eenvoudig een WK-ticket af. In het oog springend was de 9-0-overwinning op Liechtenstein.

De Spaanse ploeg voorafgaand aan het Nations League-duel met Portugal in juni 2022. De Spaanse ploeg voorafgaand aan het Nations League-duel met Portugal in juni 2022. Foto: Pro Shots

Groep F

België

WK-deelnames: 13

Beste WK-resultaat: derde (2018)

Bondscoach: Roberto Martínez

Oranje tegen België: 128 interlands, 56 gewonnen, 31 gelijke spelen, 41 verloren

Na een zeer teleurstellende Nations League-eindronde en de 1-4-nederlaag tegen Nederland bij de start van de nieuwe Nations League luidt de vraag of België wel tot de titelfavorieten moet worden gerekend. De gouden generatie lijkt over haar hoogtepunt heen; met name in defensief opzicht kampt de nummer drie van het vorige WK met problemen. Doelman Thibaut Courtois en spelmaker Kevin De Bruyne behoren echter nog altijd tot de wereldtop, waardoor België zeker niet mag worden afgeschreven.

Canada

WK-deelnames: 1

Beste WK-resultaat: groepsfase (1986)

Bondscoach: John Herdman

Oranje tegen Canada: 1 interland, 1 zege

Na 36 jaar viert Canada zijn comeback op het WK-podium. Bij de vorige deelname vertolkten de Noord-Amerikanen een anonieme rol, maar zo'n optreden in de marge lijkt nu uitgesloten. In de kwalificatie maakte Canada grote indruk met smaakmakers als Alphonso Davies (Bayern München) en Cyle Larin (Besiktas). De bondscoach van Canada is John Herdman en hij wordt geassisteerd door Remko Bicentini, de voormalige keuzeheer van Curaçao.

Marokko

WK-deelnames: 5

Beste WK-resultaat: achtste finales (1986)

Bondscoach: Vahid Halilhodzic

Oranje tegen Marokko: 3 interlands, 2 zeges, 1 nederlaag

Noussair Mazraoui heeft zijn conflict met bondscoach Vahid Halilhodzic inmiddels bijgelegd, maar dat geldt niet voor Hakim Ziyech. Het behoeft geen betoog dat Marokko een dergelijke spelmaker uitstekend kan gebruiken nu het net als in 2018 is ingedeeld in een zware poule. Destijds strandden 'De Leeuwen van de Atlas' in een groep met Spanje, Portugal en Iran, wat bepaald geen schande was. Begin dit jaar bleek op de Afrika Cup de kwartfinale de laatste halte, na een verlies tegen Egypte.

Kroatië

WK-deelnames: 5

Beste WK-resultaat: tweede (2018)

Bondscoach: Zlatko Dalic

Oranje tegen Kroatië: 2 interlands, 1 zege, 1 nederlaag

De nummer twee van het voorbije WK presteert lang niet meer zo stabiel als vier jaar terug, maar is nog altijd een ploeg om rekening mee te houden. Al is het maar omdat Luka Modric in het seizoen 2021/2022 aantoonde dat hij nog steeds tot de elite behoort. Alleen kon ook de Real Madrid-middenvelder niet voorkomen dat Kroatië op weg naar de eerste plaats in de kwalificatiegroep liefst zeven punten liet liggen en op het EK na een spektakelstuk tegen Spanje bleef steken in de achtste finale.

Nog altijd is Luka Modric de grote man bij Kroatië. Nog altijd is Luka Modric de grote man bij Kroatië. Foto: Pro Shots

Groep G

Brazilië

WK-deelnames: 21

Beste WK-resultaat: eindzege (1958, 1962, 1970, 1994 en 2002)

Bondscoach: Tite

Oranje tegen Brazilië: 13 interlands, 4 zeges, 5 gelijke spelen, 4 nederlagen

Brazilië is nog altijd de laatste wereldkampioen van buiten Europa, maar die triomf dateert uit 2002. Daarna werd het enige land dat nooit een WK-eindronde miste achtereenvolgens uitgeschakeld in de kwartfinale (2006), kwartfinale (2010), halve finale (2014) en kwartfinale (2018). Bondscoach Tite bleef na die laatste domper zitten, een stabiliteit waarvan Brazilië profiteerde in de kwalificatie, waarin het indruk maakte. Voor de dertigjarige Neymar wordt het toernooi in Qatar wellicht zijn laatste kans op mondiale glorie.

Servië*

WK-deelnames: 2

Beste WK-resultaat: groepsfase (2010 en 2018)

Bondscoach: Dragan Stojkovic

Oranje tegen Servië: -

Dankzij een 1-2-overwinning bij Portugal eindigde Servië bovenaan in zijn kwalificatiegroep. Dusan Tadic verzorgde in dat treffen de gelijkmaker, waarmee de Ajacied nog maar eens aantoonde hoe belangrijk hij is voor de nationale ploeg. Servië bleef tijdens het vorige WK steken in de groepsfase en miste daarna het EK. Onder leiding van de legendarische oud-speler Dragan Stojkovic hoopt het Balkanland de wisselvalligheid van zich af te schudden.

*De resultaten van Joegoslavië zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.

Zwitserland

WK-deelnames: 11

Beste WK-resultaat: kwartfinales (1934, 1938 en 1954)

Bondscoach: Murat Yakin

Oranje tegen Zwitserland: 33 interlands, 15 zeges, 3 gelijke spelen, 15 nederlagen

Zwitserland is er al voor de vijfde keer achter elkaar bij op het WK, wat een prestatie op zich is. Het Alpenland nam tussen 1970 en 2002 alleen in 1994 deel aan het mondiale eindtoernooi. Lang had Zwitserland de reputatie dat het op WK's en EK's faalde tegen de toplanden, maar op het recente EK was de ploeg van sterspeler Xherdan Shaqiri in de achtste finale verantwoordelijk voor de uitschakeling van Frankrijk. Vervolgens viel het doek in de kwartfinale tegen Spanje. In de voorronde bleef Zwitserland verrassend Europees kampioen Italië voor.

Kameroen

WK-deelnames: 7

Beste WK-resultaat: kwartfinales (1990)

Bondscoach: Rigobert Song

Oranje tegen Kameroen: 3 interlands, 2 zeges, 1 gelijkspel

Met de hakken over de sloot plaatste Kameroen zich voor het WK. De kwartfinalist van 1990 leek tegen Algerije af te stevenen op eliminatie, maar diep in de blessuretijd zorgde Karl Toko Ekambi voor de beslissende 1-2. Zo voorkwam Kameroen dat het voor het eerst sinds de jaren zeventig twee achtereenvolgende WK's misliep. De ploeg staat onder leiding van Rigobert Song, die als speler tijdens twee verschillende WK's een rode kaart incasseerde.

André Onana, de doelman van Kameroen die afscheid heeft genomen bij Ajax. André Onana, de doelman van Kameroen die afscheid heeft genomen bij Ajax. Foto: Pro Shots

Groep H

Portugal

WK-deelnames: 7

Beste WK-resultaat: derde plek (1966)

Bondscoach: Fernando Santos

Oranje tegen Portugal: 14 interlands, 2 gewonnen, 4 gelijke spelen, 8 nederlagen

Portugal moest zich via de play-offs een weg banen naar het WK. Na overwinningen op Turkije en Noord-Macedonië kon de ploeg van Cristiano Ronaldo de vlucht richting Qatar boeken. Voor de aanvaller van Manchester United wordt het hoogstwaarschijnlijk zijn laatste WK, aangezien hij over vier jaar 41 lentes telt. Met spelers als Rafael Leão en João Félix dient de nieuwe generatie zich al aan.

Ghana

WK-deelnames: 3

Beste WK-resultaat: kwartfinales (2010)

Bondscoach: Otto Addo

Oranje tegen Ghana: 3 interlands, 2 gewonnen, 1 gelijkspel

Omdat in de Afrikaanse WK-voorronde uitdoelpunten nog wel dubbel telden bij een gelijke stand, had Ghana aan een 1-1-gelijkspel in en tegen Nigeria voldoende voor een WK-ticket na de 0-0 voor eigen publiek. Beeldbepalende spelers zijn nog altijd de Ayew-broers: Jordan en André. De WK-deelname werd afgedwongen door interim-bondscoach Otto Addo, die inmiddels de vaste bondscoach is. George Boateng is een van zijn assistenten.

Uruguay

WK-deelnames: 13

Beste WK-resultaat: eindzege (1930 en 1950)

Bondscoach: Diego Alonso

Oranje tegen Uruguay: 6 interlands, 2 gewonnen, 1 gelijkspel, 3 verloren

Het toernooi in Qatar wordt ongetwijfeld het laatste WK voor Luis Suárez (35) en Edinson Cavani (35), die al ruim een decennium een vaste waarde zijn voor de Uruguayaanse nationale ploeg. Op het recentste mondiale eindtoernooi schakelde de wereldkampioen van 1930 en 1950 verrassend Portugal uit in de achtste finale. De latere eindwinnaar Frankrijk bleek een maatje te groot in de kwartfinale.

Zuid-Korea

WK-deelnames: 10

Eerste WK-resultaat: vierde plek (2002)

Bondscoach: Paulo Bento

Oranje tegen Zuid-Korea: 2 interlands, 2 gewonnen



Twintig jaar na de vierde plaats onder Guus Hiddink gaat Zuid-Korea voor een nieuwe stunt op het WK. De ploeg van bondscoach Paulo Bento heeft met Son Heung-min een absolute smaakmaker in de gelederen, maar het is de vraag of Zuid-Korea in de breedte sterk genoeg is om hoge ogen te gooien. De 1-5-oefennederlaag tegen Brazilië van begin juni voorspelt weinig goeds.