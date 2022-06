Canada heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) een eenvoudige 4-0-zege geboekt in het Nations League-duel met Curaçao. Het was voor Canada de eerste wedstrijd nadat het in staking was gegaan vanwege onvrede over de beloningen van de voetbalbond.

Bij rust was het al 2-0 door een rake strafschop van Bayern München-verdediger Alphonso Davies en een treffer van Steven Vitoria. Na rust was Davies opnieuw trefzeker en bepaalde Lucas Cavallini de eindstand in Vancouver op 4-0.

Bij het Curaçao van bondscoach Art Langeler hadden onder anderen (voormalig) Eredivisie-spelers Eloy Room, Jurien Gaari, Vuron Anita, Juninho Bacuna en Elson Hooi een basisplek.

Voor Canada was het duel met Curaçao het eerste optreden sinds de spelers eind vorige week weigerden te trainen en een vriendschappelijk duel met Panama afzegden. Volgens de Canadese spelers zijn de beloningen te beperkt, terwijl de ploeg zich voor het eerst in 36 jaar wist te plaatsen voor het WK.

De spelers spraken van een "gebrek aan respect" van de Canadese voetbalbond. Beide partijen zijn na de staking weer met elkaar in gesprek gegaan, maar er is nog geen akkoord bereikt. Desondanks stonden de spelers tegen Curaçao weer op het veld.

Bij de Nations League voor landen uit Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied gaan de vier groepswinnaars in divisie A naar een finaleronde. Bovendien mogen ze, net als de groepswinnaars uit de lagere divisies, meedoen aan de Gold Cup.