Marokko heeft donderdag zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup van 2023 op de valreep winnend afgesloten. Zonder de geblesseerde Noussair Mazraoui waren de 'Leeuwen van de Atlas' door een late treffer met 2-1 te sterk voor Zuid-Afrika.

Invaller Ayoub El Kaabi tekende drie minuten voor tijd voor de winnende goal in Rabat. De aanvaller van het Turkse Hatayspor nam een voorzet van Amine Harit knap in één keer op zijn linkervoet: 2-1.

De Zuid-Afrikaanse spits Lyle Foster had in de achtste minuut de score geopend in het Stade Moulay Abdallah. Het was het enige schot tussen de palen voor de bezoekers in het hele duel. Sevilla-aanvaller Youssef En-Nesyri tekende vlak na rust met zijn dertiende interlanddoelpunt voor de gelijkmaker.

Oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat speelde de hele wedstrijd op het middenveld bij Marokko. De geboren Amsterdammer Tarik Tissoudali (KAA Gent) begon naast En-Nesyri in de spits en werd na een uur gewisseld voor El Kaabi.

Mazraoui was niet fit genoeg om te spelen. De kersverse rechtsback van Bayern München is na een ruzie met bondscoach Vahid Halilhodzic weer terug in de Marokkaanse selectie, maar wacht nog steeds op zijn eerste interland sinds 13 november 2020.

Marokko, dat vorige week in een vriendschappelijke interland met 3-0 van de Verenigde Staten verloor, gaat maandag in de Afrika Cup-kwalificatie op bezoek bij Liberia. Zimbabwe was de vierde ploeg in groep K, maar dat land is geschorst door de FIFA vanwege politieke inmenging bij de nationale voetbalbond.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de winnende goal van Ayoub El Kaabi te bekijken.

Egypte verliest zonder Salah van Guinee

In groep D verloor Egypte zonder zijn geblesseerde sterspeler Mohamed Salah verrassend met 2-0 van Ethiopië. Salah deed zondag nog negentig minuten mee tegen Guinee (1-0-zege), terwijl hij toen al last had van een blessure en zijn club Liverpool wilde dat hij een röntgenfoto zou laten maken.

Dat onderzoek volgde na het duel met Guinee alsnog, waarna bleek dat de vedette een lichte spierblessure had. Daarom sloeg hij de wedstrijd tegen Ethiopië over.

De kwalificatiewedstrijden zijn voor de Afrika Cup van 2023. Het continentale kampioenschap zal van 23 juni tot en met 23 juli gehouden worden in Ivoorkust. De beste twee teams van de twaalf poules plaatsen zich voor de eindronde.