Spanje heeft donderdag op bezoek bij Zwitserland voor het eerst dit jaar gewonnen in de Nations League. Door een goal van Pablo Sarabia boekte de ploeg van bondscoach Luis Enrique een 0-1-zege. In dezelfde groep was Portugal met 2-0 te sterk voor Tsjechië.

De dertigjarige Sarabia bepaalde al in de dertiende minuut de eindstand. Op aangeven van Marcos Llorente tikte de dertigjarige middenvelder van Sporting CP van dichtbij binnen. Sarabia leek buitenspel te staan, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük en VAR Danny Makkelie zagen geen reden om het doelpunt af te keuren.

Spanje was de Nations League begonnen met twee gelijke spelen. Een week geleden werd het 1-1 tegen Portugal. Door een treffer van Iñigo Martínez speelde Spanje zondag in blessuretijd ternauwernood met 2-2 gelijk tegen Tsjechië.

In dezelfde groep 2 van Divisie A had Portugal weinig moeite met Tsjechië. Cristiano Ronaldo begon in de basis en speelde de hele wedstrijd, maar was opvallend genoeg bij geen van beide doelpunten betrokken. Zondag had Ronaldo met twee goals nog een grote bijdrage aan de 4-0-zege op Zwitserland.

João Cancelo zette Portugal, waar bondscoach Fernando Santos voor de honderdste keer langs de lijn stond, in de 33e minuut met een hard schot in de korte hoek op voorsprong. Vijf minuten later zorgde Gonçalo Guedes voor de 2-0. De flankspeler van Valencia was het eindstation van een fraaie aanval en bepaalde zo de eindstand.

Portugal sluit de interlandperiode zondag af met een uitwedstrijd tegen Zwitserland. Spanje neemt het op diezelfde dag in Málaga op tegen Tsjechië.

Groep A2 Nations League 1. Portugal: 3-7 (+6)

2. Spanje: 3-5 (+1)

3. Tsjechië: 3-4 (+1)

4. Zwitserland: 3-0 (-6)

Pavlidis scoort voor Griekenland, Tadic wint met Servië

In groep 2 van Divisie C had AZ-aanvaller Vangelis Pavlidis een aandeel in de 3-0-overwinning van Griekenland op Cyprus. De 23-jarige spits, afgelopen seizoen goed voor 25 goals in Alkmaar, zorgde in de twintigste minuut voor de 2-0. Dimitris Limnios, de middenvelder die afgelopen seizoen door FC Twente werd gehuurd van 1. FC Köln, bepaalde drie minuten na rust de eindstand.

Dusan Tadic boekte met Servië in groep 4 van Divisie B een 0-1-overwinning op Servië. De 33-jarige aanvoerder van Ajax speelde de hele wedstrijd. Real Madrid-aanvaller Luka Jovic zorgde in de blessuretijd van de eerste helft voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

In dezelfde poule eindigde het duel tussen Noorwegen en Slovenië doelpuntloos. Bij de Noren deed Erling Haaland de hele wedstrijd mee, maar ook hij wist het verschil niet te maken. De Slovenen speelden het laatste half uur met een tiental na een rode kaart voor Miha Blazic, die de doorgebroken Haaland naar de grond had gewerkt.

