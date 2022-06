Virgil van Dijk en Vivianne Miedema zijn donderdag opgenomen in een Elftal van het Jaar van de Engelse spelersvakbond PFA. De Nederlanders waren ook genomineerd voor de prijs van Speler van het Jaar, maar die prijzen gingen naar Liverpool-ster Mohamed Salah en Chelsea-spits Sam Kerr.

De PFA reikt sinds het seizoen 1973/1974 jaarlijks allerlei prijzen uit. Alle bij de vakbond aangesloten voetballers en voetbalsters morgen stemmen.

Arsenal-spits Miedema zat bij de zes genomineerden voor Voetbalster van het Jaar, maar de winnares van 2019 moest het afleggen tegen Kerr. De topscorer van de Women's Super League (twintig goals) is de eerste Australische die de prijs krijgt. Miedema kreeg wel een plekje in het beste elftal van 2021/2022 in de WSL.

De 21-jarige Engelse Lauren Hemp van Manchester City werd uitgeroepen tot beste jonge voetbalster van het jaar.

Elftal van het Jaar in WSL Keeper: Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Verdedigers: Ona Batlle (Manchester United), Leah Williamson (Arsenal), Millie Bright (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City)

Middenvelders: Kim Little (Arsenal), Caroline Weir (Manchester City), Guro Reiten (Chelsea)

Aanvallers: Lauren Hemp (Manchester City), Sam Kerr (Chelsea), Vivianne Miedema (Arsenal)

Salah voor tweede keer onderscheiden door PFA

Bij de mannen kreeg Salah voor de tweede keer de prijs voor Speler van het Jaar van de PFA. De 29-jarige Egyptenaar was eerder in het seizoen 2017/2018 de beste. Een jaar later ging de prijs naar Van Dijk en de afgelopen twee seizoen was Kevin De Bruyne de beste.

De middenvelder van kampioen Manchester City was nu ook genomineerd, net als Van Dijk, Sadio Mané (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Manchester United) en Harry Kane (Tottenham Hotspur).

Manchester City-talent Phil Foden werd verkozen tot beste jonge speler van het jaar.

In het Elftal van het Jaar van de Premier League staan liefst zes spelers van Liverpool, onder wie Van Dijk. Kampioen City moet het doen met drie afgevaardigden.